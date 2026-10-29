胜科工业（Sembcorp Industries）全资子公司胜科公用事业（Sembcorp Utilities）与总部设于新加坡的超大规模数据中心平台DayOne签署谅解备忘录（MOU），共同探索支持DayOne在亚洲数据中心项目的能源解决方案。

根据备忘录，胜科将担任DayOne指定数据中心项目的技术合作伙伴，依托它在整个能源价值链上的专业能力，评估并支持相关项目的电力需求，同时发掘区域内的潜在合作机遇。

胜科星期四（10月29日）发出的文告指出，随着人工智能（AI）技术的普及与应用，数据中心对电力的需求日益复杂。双方将探讨多种能源解决方案，涵盖现场电力基础设施建设与发电、燃料供应、可再生能源发电，以及运营与维护服务等全方位环节。

胜科工业天然气与相关服务总裁兼首席执行官高接强说，AI的发展需要能够匹配数据中心规模与扩张速度的能源方案。双方结合各自优势，不仅契合DayOne的发展需求，也将助力亚洲数码基础设施的持续扩张。

DayOne总裁邱仪珠指出，数据中心下一阶段的发展，需要数码基础设施与能源解决方案统筹规划与推进。与胜科合作有助于探索一体化的数据中心与能源方案，支持公司在区域内的持续布局。

这项合作进一步强化了胜科在满足数据中心客户能源需求方面的市场地位。

胜科近期动作频频，之前已与新电信旗下Nxera新加坡签署备忘录，探索本地数据中心的可再生与低碳能源方案。

胜科上星期也获新加坡经济发展局委任为生物甲烷沙盒计划的核准聚合商，持续扩充面向数据中心客户的低碳能源供应组合。