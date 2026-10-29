圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove）的豪宅项目“滨海精品”（Marina Collection），与贷款欺诈案相关的38个豪宅单位，将以低于市价的价格推出市场，最低价为每平方英尺1269元。

项目部分单位将从下个星期五（11月6日）开放预览。

博纳产业（PropNex）独家代理销售这些抵押给大华银行（UOB）的单位，包括17个三卧房单位和21个四卧房单位，平均尺价为1340元，比圣淘沙升涛湾今年平均转售价低了20%，甚至比许多大众化私宅项目还低。

根据《联合早报》获得的资料，价格最低的单位是位于地面层的四卧房加额外私有空间（private enclosed space）单位。这个单位总面积为2390平方英尺，要价约303万元。

滨海精品由发展商力宝滨海精品公司（Lippo Marina Collection）于2007年推出，并于2011年竣工。这个项目有124个单位，是升涛湾区内10个99年地契的豪宅项目之一。

博纳产业投资销售兼豪华住宅销售主管李健勇受访时透露，在过去的几个月里，他与团队不断跟大华银行商讨行销策略和单位售价。

“我们是在星期三（10月28日）才拿到这些单位的钥匙，现在正紧锣密鼓地为下周的预览活动做准备。我在星期四（29日）就接到了许多询问电话，滨海精品的上一笔交易的尺价约1400元，略高于我们的平均尺价，这显示我们价格深具吸引力。”

博纳产业将从11月14日开始接受预订。

滨海精品的上一笔交易的尺价约1400元，略高于这批公寓的平均尺价。（博纳产业提供）

市区重建局网站的数据显示，今年的四笔滨海精品转售交易尺价中位数为1462元。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究员麦俊荣受访时说：“位于圣淘沙升涛湾的滨海精品公寓促销活动，反映出这个地区的市场价格疲软。”

他建议买家考虑区内公寓的未来潜能和市场风险。

较早前，大华银行指发展商虚抬公寓价导致银行发放更高额住房贷款，而起诉发展商。银行在2011年至2013年间，向这38个单位的买家发放约1亿8200万元的住房贷款。

发展商与这38名买家合谋抬高售价，以欺骗大华银行，导致银行发放更高额住房贷款。截至2015年4月，这些贷款全部违约。