工程解决方案提供商许兄弟生态工程（Koh Brothers Eco Engineering）于星期四（10月29日）正式从新加坡交易所凯利板转板至主板。

与此同时，许兄弟生态工程股价也同步走高。截至星期四下午3时10分，这只股上扬1.03%至0.20元。

许兄弟生态工程星期四发布文告指出，转至主板是公司发展历程中的重要里程碑，预计会提升企业形象以及在投资市场的知名度。

公司说：“进入这一新阶段后，我们的工作重点为巩固核心业务，以及实现可持续的业绩。我们会继续扩大订单簿，同时专注于安全、按时且高质量地执行现有项目。”

公司补充，将继续以审慎的态度巩固财务状况，并谨慎管理现金流，支持公司的长期发展，为股东创造价值。

许兄弟生态工程在今年6月30日，就转战主板一事取得新交所原则上批准，并在8月18日的特别股东大会上获得股东批准。

截至今年6月30日，公司手上订单簿规模约为10亿元，主要来自本地大型基础设施项目、生物炼油和再生能源业务。