政府传召多家早前接获法定通知、被指可能涉及烟霾的新加坡企业高管举行会面后，部分公司股价下挫。有投资机构在近期市场回调之后，趁棕油和种植股的估值具备潜在上涨空间而入市。

不过，分析师指出，这些公司仍面临厄尔尼诺现象和布伦特原油价格风险，这可能会使原材料价格持续在高位。此外，由于政府展现持续且坚决的执法力度，它们可能面临融资成本上升。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇、国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根，以及永续发展与环境部长傅海燕，星期三（10月28日）与可能涉及烟霾公司的总裁见面。

消息出炉后，本地大型农业集团丰益国际（Wilmar International）星期四闭市大幅下跌4.89%；益资源（First Resources）跌2.99%；布米达马农业（Bumitama Agri）跌2.44%；印多福农业资源（Indofood Agri Resources）跌2.94%。

种植股连跌多日，有投资机构趁这机会入市。根据金光农业资源星期三闭市后发布的文告，美国投资管理公司Kopernik Global Investors上星期五（23日）增持550万股，每股价格为0.275元，共计约151万元。

华侨银行分析师林康丽接受《联合早报》访问时说，她依然认为投资者须保持谨慎。“监管因素带来的不确定性将持续多久，目前仍不明朗。种植业股的市场情绪依然低迷，且易受各类新闻消息的影响。此外，（这些公司须接受的）第三方评估恐怕也要一定时间才能得出结果。”

新交所早前进一步要求这些公司澄清，以更清楚了解这些公司的情况，以及它们面对林火和烟霾的风险。

目前，只有丰益国际已作出明确回应。公司说，它在印度尼西亚西加里曼丹省的种植园约28公顷土地发生火灾，当地警方正就相关事故展开初步调查，相信有关火灾源自种植园特许经营区以外。

丰益国际早前公布的业绩也显示，公司今年第三季的净利润同比下降22.9%。

星展集团研究分析师斯马迪普翠（William Simadiputra）指出，这个业绩低于普遍预期，显示公司食品业务板块销量的增长，未能抵消原材料成本上升带来的影响。

除烟霾问题外 种植股还面对气候和油价成本问题

他说：“厄尔尼诺风险和高企的布伦特原油价格，可能会使原材料价格尤其是食用油相关产品维持在高位，并持续对利润率构成压力。”

另一家种植公司益资源（First Resources），早前被指在印尼的棕油特许经营区发现有疑似属于红毛猩猩的颅骨。此外，公司旗下的经营区也有2382公顷的森林被烧。

不过，兴业银行（RHB）的分析指出，尽管这是一则负面的环境、社会和公司治理（ESG）新闻，并在短期内对公司构成一定压力，但对实际运营的直接影响有限。这是因为即使经营相关林地的子公司在今年剩余时间内停产，这对产量影响的预测也仅在1%左右。

针对政府即将针对烟霾修法，林康丽指出，如果这些企业最终面临处罚，且力度远超预期，那么种植股的估值中可能会被计入更高的监管风险溢价。

“此外，金管局已要求银行针对违反环境法律的企业客户采取更严厉的措施，例如限制或终止与这些客户的业务关系。这可能会增加相关企业的融资成本，并进一步对估值造成压力。”