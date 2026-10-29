新加坡财政部宣布委任江莉莉教授为新加坡赛马博彩管理局（Singapore Totalisator Board）候任主席，11月1日生效。江莉莉教授将在2027年1月1日接替沈明媚，出任主席职位。

财政部星期四（10月29日）发布这项委任并赞扬沈明媚的贡献。沈明媚自2021年1月1日出任赛马博彩管理局主席至今接近六年。

财政部文告指出，自沈明媚上任以来，她显著加强了赛马博彩管理局对新加坡社会与社区事业的贡献，年度拨款总额增长了16%，达到超过5亿5000万元。在2025/26财年，赛马博彩管理局支持了1000多个资助项目，这些项目由400多家机构及合作伙伴负责。

沈明媚带领新加坡赛马博彩管理局加强社会影响和贡献，在2025/26财年支持了1000多个资助项目。（新加坡赛马博彩管理局）

沈明媚引导赛马博彩管理局转向以成果为导向的运作模式，旨在创造社会影响，特别强调受资助项目应具备问责制、成效和可持续性。她还积极推动数码化转型与组织能力建设，使赛马博彩管理局能够有效应对不断变化的需求，并为新加坡创造更大的影响力。

在新加坡赛马公会（Singapore Turf Club）决定结束运营后，沈明媚为公会提供敏锐的指导。她协助公会进行有协调且有序的关闭，重点在于确保负责任的治理，并妥善保存公会的历史传承。此外，随着2022年《赌博管制局法令》与《赌博管制法令》（Gambling Control Act）的颁布，她还为新加坡博彩公司（Singapore Pools）建立了稳健的监督与治理机制。

延伸阅读 陆交局企业与发展副总裁陈杰扬 10月起任赛马博彩局局长

至于江莉莉，文告说，江莉莉是新加坡管理大学校长，她创下历史，成为首位执掌新大的新加坡人，也是首位领导新加坡境内大学的新加坡女性。她是地理学与城市研究领域享誉国际的学者，曾入选所研究领域全球前2%的顶尖科学家之列。

在学术领域之外，江教授自2009年起便在新加坡公共服务委员会（Public Service Commission）任职，并在多个国家及国际机构中担任领导或顾问职务。她曾荣获多项专业及公共服务领域的奖项与荣誉，并于2022年入选“新加坡杰出妇女荣誉榜”（Singapore Women’s Hall of Fame）。此外，她还获颁多项国家级荣誉，包括公共行政（银）奖章（Public Administration Medal（Silver））、公共服务星章（Public Service Star）以及国家发展部奖章。

财政部第二部长英兰妮说：“财政部衷心感谢沈明媚尽心尽责的领导以及为新加坡所作出的奉献。在她掌舵期间，赛马博彩管理局的影响力得到增强，促进了富有意义的合作伙伴关系，并始终作为值得信赖的伙伴，助力构建一个更具关怀与韧性的社会。我们同时也欢迎江莉莉教授出任新一任主席。凭借她丰富的经验以及对社区的深刻了解，我相信她定能在沈明媚所奠定的坚实基础上，带领赛马博彩管理局为新加坡创造每天更美好的生活。”