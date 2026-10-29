谷歌母公司Alphabet、三星电子这两大科技巨头最新业绩不如预期之际，亚太股市星期四（10月29日）多数遭遇卖压。新加坡股市也无法幸免，海峡时报指数挫跌0.03%或1.88点，报5396.03点。

星期四本地股市交易量为11亿1000万股，交易额17亿7000万元；有250只股上扬，304只股下跌。

纵观各大海指成份股，有15只股下滑，其中丰益国际（Wilmar International）遇上最大卖压，下滑4.89%至3.11元。其次是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），跌3.55%至4.62元。

12只股上扬，当中云顶新加坡（Genting Singapore）最受追捧，走高1.70%至0.60元。其他股则无涨跌。

辉立证券研究高级投资分析师胡宇轩，接受《联合早报》访问时指出，展望未来一周，海指估计会维持区间波动，此刻投资者正等待本地三大银行股在下周公布的业绩。

他也提醒投资者，关注即将出炉的美国个人消费支出（PCE）价格指数，以及非农就业数据，因这些数据将影响美国联邦储备局未来货币政策。

眼见中东地缘政治紧张局势升温，油价近日应声攀高。截至星期四下午5时，布伦特原油报每桶113.34美元，跌1.72%，但在一个月内已大涨接近18%。

胡宇轩认为，油价走高应不会对海指造成巨大冲击。他观察到，在9月上半月油价大涨期间，海指依然展现出韧性。

分析：须谨慎看待运输板块

谈及投资策略，胡宇轩认为中小型股值得关注，因它们有望受惠于证券市场发展计划（EQDP）第三轮资金的注入。这笔14亿5000万元的资金，有望成为中小型股追赶大型股的催化剂。

另一方面，他较为谨慎看待运输板块，因油价反弹可能会推高相关企业的运营成本。

亚太股市星期四普遍下滑，其中深圳股市遇上最大卖压，跌2.80%；首尔和台湾股市也双双下滑超过1%。

Alphabet星期四发布最新业绩，今年第三季营收1276亿美元（约1634亿新元），略低于市场预期；三星电子同一天发布第三季业绩，净利报75.21万亿韩元，显低于市场预期的89万亿韩元。