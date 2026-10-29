在营收走高的提振下，昇菘集团（Sheng Siong）2026财政年第三季净利同比上扬1.8%至4460万元。

集团星期四（10月29日）发布业绩报告指出，第三季集团营收同比增长6.2%至4亿4150万元，这主要得益于新加坡门店总数增至92家，比去年同期的84家多。

与此同时，集团毛利率上升0.7个百分点至32.2%，主要得益于销售组合持续改善，抵消了部分运营成本上升的压力。

纵观2026财年前九个月，集团净利同比增长8.1%至1亿2550万元；营收则上扬9.9%，报12亿9680万元。

截至今年9月30日，集团现金及现金等价物为3亿8890万元。

展望未来，集团预计，在新加坡经济持稳的支撑下，市场对杂货的需求将保持韧性。尽管如此，外部风险依然存在，地缘政治充满变数、全球贸易和供应链受阻、极端气候事件、能源价格波动，都可能影响食品供应和采购成本。

集团也提及，由于生活成本居高不下，消费者可能会对价格颇为敏感。“集团以价格具竞争力的杂货与自家品牌，提供物有所值的购物选择，因而具备良好条件来满足消费者需求。”

然而，集团也指出，杂货零售市场的竞争依然激烈，持续进行促销可能会对营收、盈利率带来压力。

集团说：“预计在明年2月开始载客服务的新柔地铁（RTS Link），可能促使更多消费者跨境购物，并加剧市场价格竞争，尤其是包装杂货及家居用品等领域。不过，其实际影响仍有待观察。”

星期四闭市，集团股价跌1.41%至2.80元。