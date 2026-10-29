位于市中心的乌节林荫道（Orchard Boulevard）地段吸引五方发展商竞标，最高竞标价格折合容积率每平方英尺1755元。

市区重建局星期四（10月29日）公布乌节林荫道私宅地段招标结果。丰隆实业（Hong Leong Holdings）旗下Intrepid Investments与TID Residential组成的财团出价最高，报约1亿8186万元，相当于容积率每平方英尺1755元，比第二名价格高约8.3%。

排名第二的是GRC Development，出价1亿6785万元，相当于容积率每平方英尺1620元。

BBR发展（BBR Development）、Mindarie Holding及Quarz Capital Group组成的财团出价排第三，报1亿6072万元，相当于容积率每平方英尺1551元。

永泰控股（Wing Tai Holdings）子公司Wincove Investment以约1亿5239万元的出价排名第四，相当于容积率每平方英尺1471元。

Macly集团（Macly Group）、乐思发展（Roxy Development）、Partners、Greatsun Capital、Scree Innovation及Lin Bing Cheng组成的财团出价1亿3990万元，相当于容积率每平方英尺1350元，在五方中最低。

乌节林荫道地段靠近乌节大道地铁站，是区内少数推出招标的私宅地段。

这幅地段的面积为3438平方公尺（约3万7006平方英尺），总楼面面积最高可达9627平方公尺。由于地段面积不大，预计只能建造约110个单位。