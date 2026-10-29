网联宽频信托（NetLink NBN Trust）在2027财政年上半年的每单位派息为2.74分，同比增长1.1%。

信托星期四（10月29日）发布业绩报告指出，在上半年取得净利4050万元，同比下滑7%；营收也减少2.2%至2亿零260万元。

信托指出，上半年营收有所减少，主要原因为安装相关收入、辅助项目收入双双减少，但机房共置服务收入增长，抵消了部分负面冲击。

展望未来，信托指出，在地缘政治紧张局势加剧的背景下，全球商业环境仍充满不确定性，供应链受阻、成本压力升高的问题也挥之不去。信托将继续加强光纤供应的稳定性，包括多元化供货来源，来应对供应商交货周期延长的问题。

此外，信托会继续严控成本，并持续提高运营效率，包括适当地运用人工智能（AI）工具，来提升生产力。

假设宏观经济环境没有遭遇重大的负面冲击，信托预计，在截至明年3月31日的财政年，每单位派息将维持稳定，与前一个财年持平。

另一方面，信托会继续探索，电信及基础设施相关业务的投资机会。

星期四闭市，信托收报0.93元，无涨跌。