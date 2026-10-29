物联网与数据通讯产品制造业者快捷达环球（Aztech Global）的一家子公司（下称子公司），收到一个客户通过律师发出的追债信，涉及子公司“向客户提供的某些开发、工业化及制造服务”。

根据这家新交所主板挂牌公司星期四（10月29日）闭市后的披露，有关客户就“违约及虚假陈述”等事由，要求子公司赔偿它蒙受的损失及损害，索赔金额约为1940万美元（约2490万新元）。客户在信中要求子公司在2026年11月3日或之前确认将会支付上述索赔金额。

这个客户还声称，子公司的两名代表也深度参与了子公司的服务提供过程，他们需就多项事由（包括但不限于虚假陈述、诱导违约及共谋）向客户承担个人责任。这两名代表都是子公司的关键决策者。

快捷达环球表明，集团完全否认子公司的客户的上述指控，也否认对这家客户负有任何责任。集团认为这些指控毫无根据，并将积极应诉，以维护集团及子公司代表的声誉。此外，集团也计划向这个客户索赔，并正就此寻求法律意见。

它并没透露客户以及子公司两名代表的身份，但表示，若有重大进展，快捷达环球将适时发布进一步公告。

在此期间，它建议股东及潜在投资者在处理公司的股票时，避免采取任何可能损害自身利益的行动。他们若有意买卖公司的股票，且对于应采取何种行动存有疑虑，应咨询他们的股票经纪、银行经理、律师或其他专业顾问。

快捷达环球星期四股价下跌6.17%，闭市报0.38元，收于全天最低，并再创历史新低。