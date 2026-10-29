升禧环球房地产投资信托（Starhill Global REIT）在2026／2027财政年首季取得净房地产收入（Net Property Income）3880万元，同比增长2.3%。

信托星期四（10月29日）发布业务进度报告指出，首季总营收同比上扬1.2%，报4890万元。营收有所增加，主要归功于义安城（Ngee Ann City）、澳大利亚Myer Centre Adelaide办公楼资产的贡献增加，以及中国房地产的租金拖欠拨备减少。

截至今年9月30日，信托投资组合的出租率达97.4%；加权平均租赁期（WALE）为7.1年。

展望未来，在新加坡零售资产方面，信托认为虽然消费者信心依然疲弱和通胀压力挥之不去，但旅游消费坚挺以及上班族人流充足，仍支撑着市场对优质零售空间的需求。

但信托也提及，零售商仍面临人手短缺、运营成本上升、电子商务竞争激烈等挑战。

至于本地办公室资产，信托预计截至明年，新供应应当有限，加上租户需求保持韧性，租金水平应会随之上扬。

星期四闭市，信托收报0.495元，无涨跌。