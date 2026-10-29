在涉及30亿元洗钱案遭限制出售的五个工业房地产中，位于顺利工业园的一个工业厂房在首次拍卖流拍后，最终通过私下协议以高于320万元的价格成功售出。

负责销售这一房地产的是宜迪产业咨询公司（ETC）。这个位于加基武吉1道顺利工业园（Shun Li Industrial Park）的厂房面积达8880平方英尺，地契还剩约30年。

工业厂房在9月23日首次拍卖时，起标价为363万元，当场有买家还价310万元，但因为价格不被接受而流拍。随后买卖双方以私下协议（private treaty）方式成功交易。

宜迪产业不便透露实际交易价，只称成交价高于320万元。

宜迪产业星期四（10月29日）也为另一组七个被充公的房地产举行了拍卖会，但因为没有人竞投，全数流拍。这七个拍卖单位中，位于风华南岸（South Beach Residences）的顶层单位是第二次拍卖，起拍价与前一轮相似，都是2532万元。

宜迪产业拍卖与销售总监陈紫萍在接受媒体访问时指出，现在的买家都倾向私下协议而不在拍卖会上竞价，除非现场出现热烈竞标的情况。

她也透露，尽管部分豪宅之前拍卖流拍，但市场关注度依然高企，例如Paterson Suites的看房活动仍保持活跃，整体表现尚算理想。

她说：“周中每天有一到两组看房客，周末平均有三到四组买家参观单位。”

陈紫萍也指出，很多买家抱持买便宜货的心态而出价很低，这与卖家心目中的价格差距明显。此外，还有很大部分的豪宅还未推出拍卖，以致一些买家仍在观望中，因此成交速度缓慢。

另一方面，一些接近完成交易阶段的单位，潜在买家还需要经过客户身份验证（KYC），因此陈紫萍说，现阶段无法透露更多详情。

在30亿元洗钱案中被充公的超过80个房地产项目中，至今已有38个豪宅单位推出拍卖，其中五个豪宅单位和一个工业房地产成功售出。