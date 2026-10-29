棕油及农业集团丰益国际（Wilmar International）宣布自愿委任调查机构和律师事务所，调查集团是否涉及印度尼西亚火灾和跨境烟霾。

这家新交所挂牌公司星期四（10月29日）闭市后发布这个消息。它是第一家宣布委任独立调查机构进行调查的本地挂牌棕油与农业公司。

丰益国际宣布说：“继2026年10月28日发布公告后，丰益国际公司今日（星期四）致函新加坡国家环境局（NEA），确认将按照环境局的指示，自愿并自行承担费用，聘请政府评估专家组中的调查机构及律师事务所，调查集团是否参与或与导致跨境烟霾的印尼境内火灾事件有关联。

“丰益国际已确认，将向这些评估专家提供与它的业务运营、企业关系及供应链相关的信息、文件、场所、人员及现场地点的访问权限。一旦环境局下达指示，公司即可立即任命评估团队并启动相关工作。”

它还指出：“丰益国际与政府一样，对火灾及烟霾造成的影响深表关切，并乐于借此机会与有关当局和独立评估专家进行建设性沟通。丰益国际重申，将全力配合当局，并确保合作过程公开透明。”

“若这个事项有任何重大进展，丰益国际将适时发布进一步公告。”

丰益国际的这一宣布，紧接政府星期三（10月28日）召见10家可能涉及本次跨境烟霾的本地注册企业高管，以及国家环境局上星期五（23日）援引《跨境烟霾污染法令》第10条，向它们发出法定通知，要求它们披露在新加坡和印尼的所有关联企业、在印尼的土地特许经营区，以及它们和关联公司采取了哪些防火措施和灭火行动。环境局也指示它们自费聘请政府专家团中的调查公司和律师事务所，对自身运营、业务关系和供应链展开全面调查，之后向环境局提交报告。当局在决定下一步行动时，会把报告纳入考量。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇、国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根，及永续发展与环境部长傅海燕，星期三（28日）与代表这些企业的八名总裁见面。其中包括丰益国际主席兼总裁郭孔丰，以及金光农业资源（Golden Agri-Resources）主席兼总裁黄荣年（Franky Oesman Widjaja）。陈顺风资源集团（TSH Resources Berhad）的高管星期三也出席了这个与部长见面的活动。

丰益国际率先在星期三闭市后透露，旗下子公司位于印尼西加里曼丹省的种植园，约28公顷土地曾发生火灾，印尼警方正就相关事故展开初步调查。公司也在回应新交所监管公司（SGX RegCo）的进一步询问时指出，根据内部调查，火灾相信源自种植园特许经营区以外，或发生在特许经营区内未种植油棕的土地，包括由社区耕作的土地及集团管理的保育区。

丰益国际在星期三也声称，根据对旗下新加坡和印尼实体的企业记录、供应商资料、供应链追溯数据及交易对手记录的审查，集团与被环境局发出跨境烟霾污染预防措施通知书的10家印尼公司均没有营运、供应链或业务关系。公司指出，除了环境局通知书、印尼警方初步调查及新交所监管公司的询问外，它未接获其他相关调查通知，也没有因林火事件收到违规通知、行政处罚或许可证相关处分。

丰益国际星期四股价下跌4.89%，闭市报3.11元，是全天最低，也是今年1月9日以来最低。