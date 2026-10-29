针对近期备受关注的烟霾事件，金光农业资源（Golden Agri-Resources）强调，会配合新加坡当局的调查，同时未发现跨境烟霾对公司带来重大损失。

金光农业资源星期四（10月29日）回应新加坡交易所质询时指出，据目前的评估，公司未发现火灾或烟霾带来任何重大运营中断、资产损毁或财务损失，也未发现公司因此面临任何执法行动、监管制裁或不利裁决。

此外，公司与主要利益相关者、客户、供应商、贷款方等业务伙伴的关系，也未受到任何重大负面影响。

金光农业资源提及，独资子公司金光农业国际（Golden Agri International）确实在10月23日，收到国家环境局的通知，要求提供配合调查的文件及资料。

公司续指，会全面和透明地配合调查事宜，包括提供所需资料与协助。

另一方面，金光农业资源说，保护社区和员工免受火灾及烟霾的影响，是公司首要任务。无论是公司本身还是任何供应商，都不允许以焚烧方式开垦土地。

公司也提及，自2014年以来，未开辟任何新土地用于种植。此外，公司不会在曾遭焚烧的土地上开辟种植园。

国家环境局日前根据《跨境烟霾污染法令》，向10家公司发出预防措施通知（Preventive Measure Notices），当中包括PT Bumi Andalas Permai、PT Bumi Mekar Hijau等。

金光农业资源澄清，这10家公司均非旗下子公司或供应商。

星期四闭市，金光农业资源涨1.82%至0.28元。