正在重塑工业房地产组合的凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT），第三季租金调升率达9.9%，高于第二季的5.2%和一年前同季的7.6%。今年首九个月，信托资产组合的租金调升率达9.0%。

管理公司预计，2026财年的租金调升率将保持正值，处于“高个位数”区间。

根据信托管理公司星期四（10月29日）发布的业务报告，在9月底时，信托资产组合的入驻率为90.1%，高于三个月前的89.1%，但仍低于一年前的91.3%。

新加坡资产组合的入驻率为90.9%，主要得益于已实现满租的新收购项目，以及物流资产组合入驻率的提升；美国资产组合的入驻率为82.3%；澳大利亚为91.1%；英国与欧洲为96.3%；日本为100%。

在9月底时，信托的资产管理规模达207亿元，新加坡资产占66%，澳大利亚和美国各占11%，英国与欧洲占9%，日本占3%。

管理公司正在将信托的投资组合向特定领域倾斜，以满足因结构性趋势及消费模式转变（包括数码化和电子商务的发展）而产生的市场与租户需求变化。

目前，公司资产管理规模中，43%为商业空间与生命科学，30%为工业与数据中心，27%为物流房地产。

在9月底时，信托的资产组合按总营收加权的加权平均租赁期（WALE）维持在4.1年；在今年剩余时间内，占总租金收入6.6%的租约将陆续到期并待续约。

凯德腾飞房地产信托星期四股价收平于2.18元。