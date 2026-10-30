新加坡灵活办公业者JustCo近期股价进一步下滑，较发售价低了六成。有分析师指出，股价走弱或许和加息展望有关。

也有分析师认为，公司应披露更多数据，以帮助投资者更好评估股票的展望。

JustCo星期五（10月30日）下跌2.63%至0.37元，是5月上市以来的最低点。

马来亚银行分析师刘淼淼接受《联合早报》访问时说，近期JustCo股价走弱，部分原因可能是市场对利率走势的预期出现变化，但不能将股价下跌完全归因于利率因素。

她指出，JustCo现金储备充裕，银行借款有限，因此利率上升对公司短期盈利的直接影响不大。

不过，利率上升推高折现率，压低投资者愿意为公司未来增长支付的估值倍数。同时，考虑到JustCo承担长期租赁承诺，且盈利能力仍处于发展初期，投资者可能对灵活办公空间的商业模式更加谨慎。

刘淼淼说，目前没有出现足以改变她对JustCo盈利前景基本判断的新因素。接下来应重点关注公司的入驻率、新中心的业务进度，以及现金息税折旧摊销前盈利（Cash EBITDA）转化表现。

她认为，利率上升对JustCo的影响，主要体现在估值和市场情绪方面，而非对盈利构成重大压力。

获新加坡政府投资公司（GIC）投资的JustCo，上市后股价即潜水，创办人兼总裁龚万鑫已数次进场回购股票。他最近一次在10月21日，以平均每股0.41元购入8万股，所持股份增加到18.7%。

GIC持有JustCo的22.7%股权，但公司不对个别投资做评述。

三家机构给予JustCo“买入”评级

市面上共有三家机构分析JustCo并给出评级，都建议买入，平均目标价1.08元。

新加坡企业研究机构明鉴企业分析（Corporate Monitor）发布的无评级研究报告指出，JustCo目前对一些关键经营指标的披露仍不够充分，包括盈亏平衡入驻率、中心投资收回期，以及不同成熟阶段中心的盈利表现。

研究报告指出，JustCo过去两年盈利改善，很大程度上是在中心数量基本没有增加的情况下实现。同时，入驻率提高带动经营杠杆发挥作用。

JustCo计划在2028年底前把中心增加至约100家，投资者问题从“公司能不能增加营收”，转向“新增中心能不能赚钱”。

JustCo管理层向明鉴企业分析指出，公司盈亏平衡入驻率约为60%。不过，明鉴企业分析根据2025年的现金租金和其他经营开支计算，估计整体盈亏平衡入驻率约为70%。JustCo在2023年和2024年入驻率均达到78%时仍然亏损，直到2025年提高至84%才转盈利。

明鉴企业分析认为，这显示不同市场和中心的经营情况存在差异，单一整体入驻率不足以判断公司的盈利能力。

JustCo今年上半年营收同比增加24.1%至8080万美元（约1亿260万新元），现金息税折旧摊销前盈利则同比超过一倍至1060万美元。

资产管理公司Impact Capital Asset Management首席投资官特坦贝（Atul Tetambe）和副投资组合经理陈建维回复《联合早报》询问时指出，扣除其余开支后，JustCo亏损84万美元。营运现金流为4501万美元，低于租赁本金、利息及资本开支合计的4910万美元，出现409万美元缺口；一年前有618万美元盈余。

此外，盈利改善主要来自四大市场外的“其他”业务，公司没进一步披露这个业务涉及的市场、中心数量及业绩表现。

他们也认为，股价的下跌不能归因于任何单一因素。