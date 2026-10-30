印度尼西亚政府今年大幅削减镍矿开采配额，同时国际评级机构MSCI发出下调印尼股市评级的警告，引发市场对印尼投资环境及外资流向的关注。不过，大华银行外国直接投资咨询主管张志坚认为，印尼依然是亚细安重要的投资市场。

他日前接受媒体联访说：“从长远来看，人们关注的是那里依然有庞大的消费市场，这一点不会改变。无论未来情况如何发展，我认为印尼始终是亚细安中重要的一环。”

张志坚也指出，自“亚细安经济共同体”在2015年成立以来，流入亚细安的外国直接投资额已翻倍增长。区域人口红利、市场规模庞大、各成员国在产业和资源方面互补，以及关税变化等因素，加速推动外资涌入亚细安。

亚细安是全球主要外国直接投资（FDI）目的地之一，去年吸引的投资额达2440亿美元（约3120亿新元）。成员国若能继续保持团结，有助巩固区域吸引力。

他说，外资看好亚细安是因为能在这里构建长远和可持续的业务。只要亚细安能保持团结，并在与全球各方互动时坚持亚细安中心地位，亚细安无疑将成为极具吸引力的区域。

同时，亚细安内部投资也在增长，新加坡占流量约70%至75%。

张志坚指出，新加坡拥有广泛的自由贸易协定网络，加上良好的治理环境和完善的法律制度，吸引企业在这里设立区域总部，再拓展其他区域市场。

他说：“近期很多外国直接投资并非只流向单一国家。企业在泰国投资后，可能还会进军印度尼西亚或越南。因此，企业需要设立控股公司，以便能更有效地整合投资，无论是在税务、管控风险和统筹共享资源方面。”

印尼股市和印尼盾今年来频频承压

印尼政府今年收紧政策，将年度镍矿开采配额从去年的3.79亿吨大幅削减到2.5亿至2.6亿吨。

《联合早报》早前报道，印尼中国商会总会公开致函印尼总统普拉博沃，反映中国企业在当地面临的种种问题，包括镍矿开采配额大幅削减。中资企业是印尼镍工业的最大投资者。

此外，国际评级机构MSCI发出下调印尼股市评级警告，加剧市场对外资撤离的担忧。印尼股市和印尼盾今年来也频频承压。

询及中国对印尼的外国直接投资是否出现撤回情况，张志坚回应说，外资流向非常灵活，企业会根据自身需求和市场机会不断调整，有时加快有时放缓，完全取决于当时的动态变化。

他说，中国对印尼的外国直接投资去年有所放缓，但其他年份的表现则好得多。

另一方面，此前一再展延公布的柔新经济特区总体规划及蓝图，预计今年底推出。

针对特区长期发展规划迟迟没公布是否会影响投资者信心，张志坚答复《联合早报》询问时说：“无论有没有发展蓝图，只要企业认为有利可图，就会继续投资。”

他指出，柔佛并不是一个新兴投资目的地，早在经济特区成立以前，团队就已经协助企业在当地进行投资。

他认为，政策固然重要，但对许多企业而言，并不是决定投资与否的主要因素。

“企业必须从根本上审视自己为何身处此地，不能仅因为政策而来。政策对他们有利，但目光要更加长远。”

与政府商会合作打造乘数效应

大华银行在亚洲各地设有11个外国直接投资中心，分布在马来西亚、泰国、印尼、越南、印度、日本和中国等地。

目前，大华外国直接投资咨询部已协助超过6000家企业在区域扩展。自2020年以来，带动超过650亿元投资，并创造超过35万个就业机会。

张志坚指出，通过与各国政府招商机构建立长期合作关系，同时与各地商会协作，有助推动外资项目与当地中小企业对接。

他说，随着这些大型跨国企业带来更多订单，中小企业会聘请更多员工，形成乘数效应。