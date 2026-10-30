超过一半的高净值人士及家族倾向以个人名义持有资产，将财富控制权牢牢掌握在自己手中，但这可能会伴有资产分配纷争的风险，也可能面对遗产税。

根据星展银行财富规划家族办公室星期五（10月30日）发布2026年星展亚洲家族办公室报告。根据两项涵盖亚洲、欧洲和中东地区超过200个家办的调查，超过一半的家办以个人名义持有核心资产，通过由专业机构管理的信托持有资产的家办仅占20%。

星展银行财富规划家族办公室保险解决方案集团主管李文修接受《联合早报》访问时说，个人名义持有资产的比率较高，主要因为第一代企业家普遍重视对财富的掌控权，希望自行决定如何及何时动用。

此外，部分家族对信托等其他资产持有架构缺乏了解，也不太愿意花时间研究相关安排，因而倾向沿用个人持有方式。

李文修表示，以个人名义持有资产存在一定风险。例如，一旦家族成员之间出现争议，资产分配可能变得复杂。其次，若资产持有人仍在世但丧失心智能力，子女无法直接调动当事人的名下资产。

另一个风险是，如果以个人名义投资美国股票，可能面对高达40%的美国遗产税，导致家族财富在传承过程中大幅缩水。

不过随着财富逐渐传承至下一代，一些继承人开始审视家族资产持有架构，甚至考虑通过设立信托妥善安排和管理家族财富。

星展报告指出，对于受益人遍布全球各地的家族而言，选择合适的资产持有和财富传承架构变得愈发重要。然而，仍有55%受访者不确定会否在未来12个月内引入新的资产持有架构，反映家族虽然意识到改变的必要性，但在实际采取行动方面仍有落差。

李文修观察到，近几年家办采用信托架构的情况显著增加。许多家族从第一代迈入第二代，继承人对财富管理和传承规划的资讯更加敏感，也意识到家族财富不应停留在以个人名义持有的传统模式。

另一方面，创办人希望继续掌握财富控制权，仍是家族财富传承的一大障碍。三分之一的家族表示，这是他们延迟转移财富的主要原因。

逾八成家办风险管理准备不足

在风险管理方面，超过85%的家族没有制定完善的业务持续运营计划，仅依赖非正式安排，甚至不确定是否存在相关计划。

李文修指出，其中37%受访者完全没有制定业务持续运营计划。

他提醒，家族不应等到突发状况发生后才仓促应对，应该及早检视风险管理机制是否完善，以提高家族的应对能力。

此外，六成受访者将学习如何有效采用人工智能（AI）列为首要目标，但有47%家办还没在日常运作中使用AI或数码工具。

报告指出，内部专业知识不足和数据安全顾虑是家办采用AI的两大障碍。