丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）在2026／27财年第二季的的可派发收入同比减少2.9%至1亿零307万元；每单位派息（DPU）为1.95分，也下滑3.5%，预计在今年12月16日派发。

信托在星期五（10月30日）盘前发布业绩报告显示，总营收同比下降5%至2亿零748万元，净房地产收入（NPI）减少6.3%至1亿5354万元。

信托指出，海外资产贡献下滑，主要是中国大陆和香港市场面临严峻挑战、日本办公楼租约未续签，以及资产脱售后不再贡献影响。

另一方面，新加坡资产整体表现稳定，得益于怡丰城（VivoCity）资产提升工程完成后表现强劲，加上财年首两季融资费用同比减少10.1%，一定程度抵消了海外市场的负面影响。

信托说，新加坡仍是资产组合的主要支柱，占资产管理规模的61%，以及净房地产收入的68%。

未来将继续优化资产组合，并维持审慎的资本管理策略。对于经营环境仍然低迷的海外市场，管理层将重点维持出租率及现金流稳定。

丰树泛亚商业信托单位价在星期四（29日）收报1.13元，跌0.88%。