美国第三季经济增长3.4%好于预期，强劲的消费支出和人工智能驱动的商业投资，抵消了中东冲突导致油价上涨的影响。

不过，大型科技公司财报再度引发市场对人工智能支出可持续性的担忧，美国股市星期四（10月29日）三大指数都收跌。

纳斯达克指数跌1.38%，标普500指数跌0.30%，道琼斯工业指数下跌0.25%。

新加坡海峡时报指数挫跌0.03%或1.88点，报5396.03点。

以下是星期五（30日）可关注股票：

1）丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）在2026／27财年第二季的可派发收入同比减少2.9%至1亿零307万元；每单位派息（DPU）为1.95分，也下滑3.5%，预计在今年12月16日派发。

信托总营收同比下降5%至2亿零748万元，净房地产收入（NPI）减少6.3%至1亿5354万元。

丰树泛亚商业信托单位价在星期四收报1.13元，跌0.88%。

2）海庭（Seatrium）已与荷兰岸外集团SBM Offshore的一项价值超过2亿元的浮式生产储油船（FPSO）整合工程合同。项目预计将在今年第四季启动，2029年完成。

海庭股价星期四收于1.84元，涨0.55%。

3）卓越自动系统（Advanced Systems Automation）披露，已按高等法院指令，于10月28日向前持续保荐人ZICO Capital支付4万2000元诉讼费用担保金。对这起涉及服务协议付款纠纷的诉讼，公司对对方的索偿主张有异议，坚持认为存在重大且正当的争议事项，待法院裁决。

公司股价星期四跌33.33%，报0.2分。

4）许兄弟生态工程（Koh Brothers Eco Engineering）盘前申请暂停交易，未透露原因。公司股价星期四收跌2.82%，报6.9分。

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