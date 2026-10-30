多家大型科技公司的最新业绩令市场感到失望，促使资金加速从人工智能（AI）投资板块中撤离，转向避险资产。全球科技板块因此承压，日韩股市星期五（10月30日）均遭遇抛售，新加坡科技股也集体暴跌。

截至早上10时50分左右，新加坡多只半导体相关股票价格重挫，本星期刚上市的半导体先进封装材料制造商正齐先进材料（Mi Material）跌逾11%，半导体设备制造商永科控股（AEM）下跌8.1%。

此外，UMS控股也已跌6.42%，福根集团（Frencken）则下挫4.72%。

亚太科技板块同样遭受抛售，东京股市截至11时左右已跌2.55%；首尔跌逾5%；台湾股市也下滑了3.17%。受科技板块拖累，MSCI亚太指数下跌1.8%。

在韩国，晶片制造商三星电子（Samsung Electronics）跌近6%；SK海力士（SK Hynix）股价已落8.32%。此前三星电子未能如预期推出新股东回报计划，令投资者感到失望。

引发新一轮科技股暴跌的主要原因，是美国多家大型科技公司近期业绩均未及市场预期，并加深了投资者对巨额AI投入可持续性与回报性的质疑与担忧情绪。

其中，谷歌母公司Alphabet今年第三季度营收低于分析师预期，且与搜索引擎相关业务收入增速也大幅放缓，其股价在星期四（29日）录得创纪录的单日跌幅。Alphabet在盘后交易继续下跌，但跌幅有所放缓，截至早间11时12分左右挫1.1%。

亚马逊（Amazon）与英特尔（Intel）也因为业绩表现令人失望，股价均出现显著下跌；在盘后交易中，亚马逊的股价截至早间11时12分已跌去7.3%，英特尔则暴跌23.03%。

另外，美国费城半导体指数（PHLX Semiconductor Sector）也下跌了1.4%。