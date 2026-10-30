INSEAD欧洲工商管理学院的新加坡分校，宣布获得谷歌（Google）资助300万美元（约384万新元），用于研究人类与企业如何从科技转型中受益。

INSEAD星期五（10月30日）宣布成立“INSEAD蓬勃发展研究室”（INSEAD Thrive Lab）。谷歌旗下的公益企业Google.org和人工智能研发业务Google DeepMind共注资300万美元于这个新研究室。

研究室将着重于两大课题：一个是探讨在持续不断的科技变革中，人们如何增强自身、社会和心理资本。另一个是涵盖教育、社区和职场领域的学习生态系统，又必须如何演变以建立这些资本。

领导这项研究的INSEAD组织行为学副教授江韵说：“我们希望了解，在人工智能时代，人们如何拓展自身能力，建立在经济上可行、心理上富有意义的职业生涯，并与他人培养牢固的关系。”

她说，通过严谨的跨学科研究，实验室旨在产生实质的社会影响力，并提供可付诸行动的见解，协助个人与组织不仅能适应瞬息万变的世界，还能在其中茁壮成长。