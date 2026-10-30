尽管昇菘集团（Sheng Siong Group）第三季营收和净利同比录得增长，新店开张也预计将带动集团业绩。不过，由于政府派发社理会邻里购物券（CDC Vouchers）的力度可能减弱，加上经营成本上升，集团增长前景面临挑战。这一消息影响下，集团股价出现下跌。

截至星期五（10月30日）上午11时15分，昇菘股价报2.67元，跌幅4.64%。

根据昇菘星期四（29日）闭市后公布的截至今年9月底的第三季业绩，集团营收增长6.2％至4亿4100万元，净利增长2％至4500万元。

星展银行的分析指出，昇菘第三季营收增长主要来自新门店的贡献，带动营收增加9.1％，但同店销售额（same-store sales，衡量现有门店销售情况的指标）下滑0.5％，加上部分门店关闭带来2.1％的负面影响，抵消了部分增长。

昇菘也面临成本增加的问题。第三季员工成本同比增加9.3％，折旧成本则上升17.3％。员工成本增加主要源于新门店增聘人手、浮动花红提高，以及渐进式薪金模式（Progressive Wage Model）下的工资调整。折旧成本上升则主要与新超市租约，以及在双溪加株设立的全新总部及配送中心租约有关。

展望2027年，分析师认为，邻里购物券发放额可能减少，将对昇菘的同店销售增长构成压力。假设政府明年再向每户家庭发放300元邻里购物券，而今年6月发放的500元购物券有一半在年底前使用，明年购物券的支持总额可能同比减少约3亿6000万元，相当于今年超市行业预估销售额的约4％。

与此同时，若油价持续处于高位，水电成本可能增加，而通货膨胀回升也可能进一步推高昇菘的员工薪资，压缩集团盈利空间。

星展银行因此维持昇菘的“持有”评级，目标价保持在3元不变。