好超市（Hao Mart）创办人陈锦荣称已获新的融资支持，可赎回抵押给奥奇百货公司（OG）的优质洋房，法院已同意暂缓止赎行动。

好超市发言人答复《联合早报》询问时证实，高等法院在星期四（10月29日）审理接管人提出的申请，助理主簿官已暂缓接管人对于泽维士山（Jervois Hill）17号和19号的止赎行动（foreclosure）。

陈锦荣将着手在11月5日前发出正式赎回通知，并在暂缓指令截止的2027年1月29日前，完成赎回。

发言人也说，由于这些案件仍在法院审理中，不会对融资、房产价值、其他诉讼程序以及好超市的财务状况发表更多评论。

这一优质洋房是永久地契，占地面积达1402平方米。房产属于陈锦荣夫妇名下，是在2023年8月抵押给奥奇，为好超市在乌节路打造美食主题商场Taste Orchard筹措资金。

当时，以此为抵押，奥奇向好超市提供6620万元的短期过渡贷款。不过，奥奇声称，陈锦荣未能如约在12个月内偿还，并称连同利息，这笔应付金额已增至逾7350万元。

好超市此前曾尝试通过华侨银行再融资5750万元，以赎回洋房抵押贷款。

不过随后，奥奇否认曾与好超市达成过任何延迟还款或赎回抵押的“口头协议”，并委任接管人，准备接管这个房产。

陈锦荣夫妇也曾尝试阻止接管人采取止赎行动，申请将接管人提出的诉讼程序，从“原诉申请”（originating application）转为“原诉索赔”（originating claim），但未获批准。

好超市与奥奇因去年底停业的Taste Orchard商场租约纠纷，引发了一系列诉讼。

奥奇还起诉好超市追讨约660万元租金及其他费用；两名分租户在各自租约被终止后，也分别起诉了好超市。