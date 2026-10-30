总部在新加坡的数据中心运营商DayOne星期五（10月30日）宣布，与专注电池储能系统（Battery Energy Storage Systems）的蓝鲸能源（Blue Whale Energy）签署谅解备忘录，将共同研究在新加坡部署分布式虚拟发电厂的可行性。

拟议的分布式虚拟发电厂（Distributed Virtual Power Plant）旨在整合多个地点的电池储能资源，从而在需要时可以灵活调用或调节从电网获取的电力。

文告称，双方将探索通过智能化的实时解决方案，协调一个分布式电池储能网络。该网络会把DayOne即将投入运营的SG1数据中心内的储能设施，与第三方工业与商业场所的储能设施相连接，从而可以灵活且统一地为电网提供支持。

DayOne说，与蓝鲸能源的合作不仅有助于更充分利用现有电力基础设施，还能在应对需求高峰时释放新的电力容量。

蓝鲸能源方面指出，他们将评估部署分布式虚拟发电厂需要的技术、运营及商业安排；双方的初步工作将包括一项联合前端工程设计（Front-End Engineering Design Study）研究，以及参与该项目的工商业设施之间的潜在合作安排等。