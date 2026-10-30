新加坡银行9月份本地银行贷款总额达9788亿元，环比上升1.28%，增幅低于8月份的2.9%。

根据新加坡金融管理局星期五（10月30日）公布的9月银行贷款预估数据，本地银行贷款总额与去年同期相比，高出13.32%。

占贷款总额超六成的商业贷款约为5914亿元，环比上升1.6%，涨幅较8月持平；比去年同期则增12.85%。

具体来看，在商业贷款中占比最高的建筑业9月环比增长0.63%，达到1922亿元，也和8月的增长0.6%相差不大。

其次为金融与保险业，9月本地贷款总额环比升2.32%至1573亿元，同比涨幅为19.98%。

交通、仓储和通信产业的9月贷款总额有518亿元，环比下降0.11%，同比涨17.19%；制造业贷款总额282亿元，环比减少了7.11%。

消费者9月份的贷款总额约有3874亿元，较8月增加0.78%，增速比之前一个月的约5%显著放缓。

其中，占比最大的房屋贷款环比增长0.71%，至2584亿元；车贷环比增2.65%至106亿元，信用卡贷款环起1.32%到182亿元。