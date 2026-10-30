最新报告显示，新加坡共有88个品牌跻身亚细安500强，总品牌价值达841亿美元（1075亿新元），约占区域500强总值的27%，居亚细安之首。

其中，星展银行（DBS）以186亿美元（约238亿新元）的品牌价值，继续位居榜首。Grab的品牌价值过去三年累计增长441%，增幅为区域最高。

品牌估值咨询公司品牌金融（Brand Finance）星期五（10月30日）发布的《2026年亚细安500强品牌报告》显示，区域500个最具价值品牌的总值今年增长8%，至3156亿美元。新加坡有23个品牌跻身前100名，超过其他亚细安市场。

Grab今年的品牌价值增长53%，至17亿美元，排名从第69位升至第41位。报告指出，Grab在私召车和外卖配送领域建立稳固基础后，将业务扩展至支付、贷款及数码银行等金融服务，带动品牌价值提升。

我国旅游业因区域需求增 整个生态皆受益

区域旅游需求增长，也推动新加坡的航空、酒店及综合度假领域品牌价值上升。

滨海湾金沙（Marina Bay Sands）的品牌价值增长35%，至80亿美元，排名从第八位升至第四位。它的品牌价值增加21亿美元，是今年榜单中绝对价值增幅最大的品牌。

新加坡航空公司（SIA）的品牌价值增长12%，至31亿美元，蝉联亚细安最具价值的航空公司品牌。樟宜机场的品牌价值增长16%，至8亿8900万美元，是区域内最具价值、品牌实力最强的机场品牌。酷航（Scoot）的品牌价值则增长9%，至3亿8900万美元。

航空相关服务品牌也有增长。新翔集团（SATS）的品牌价值上升15%，至7亿9000万美元，排名从第101位升至第93位；新航工程（SIA Engineering）增长31%，至2亿4500万美元，排名上升30位，至第213位。

酒店业方面，千禧国际酒店集团（Millennium Hotels and Resorts）的品牌价值增长25%，至5亿2600万美元，成为亚细安最具价值酒店品牌。上榜的13个酒店品牌中，有七个来自新加坡，品牌价值共约11亿美元，占区域上榜酒店总值的45%。

品牌金融亚太区董事总经理海格（Alex Haigh）说：“新加坡深厚的产业基础在旅游业表现得最为明显，从新航、樟宜机场，到地勤、工程、酒店及综合度假项目，品牌价值均有所增长。随着区域需求增加，整个生态系统都从中受益。”

旅游业以外，超讯电信（TeleChoice International）今年的品牌价值飙升288%，至5300万美元，成为亚细安本年度品牌价值增长最快的品牌，排名第431位。集团业务涵盖消费科技、企业数码化及电信基础设施。

本地银行及保险品牌也保持增长。华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）的品牌价值分别增长7%及10%，均达到约68亿美元。大东方（Great Eastern）的品牌价值增长2%，至49亿美元。

根据品牌金融的定义，品牌价值是品牌所有者在公开市场上授权他人使用品牌，所能获得的净经济利益。