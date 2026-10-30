受亚马逊（Amazon）与英特尔（Intel）疲弱的财报表现拖累，市场投资情绪受挫，加上美国10年期国债收益率走低引发资金转向防御型板块，亚太主要股市涨跌互现。新加坡海峡时报指数星期五（10月30日）闭市下跌19.29点或0.36%，收报5376.74点。

辉立证券研究高级投资分析师胡宇轩接受《联合早报》访问时指出，海指星期五虽下跌0.36%，但整体表现优于科技股权重较重且跌幅更深的日经和首尔股市，不过在区域市场中仍落后于香港恒生指数。

他表示，亚马逊与英特尔疲软的业绩表现打击了投资者情绪，但在美国10年期国债收益率回落的背景下，资金正顺势轮动至以房地产投资信托（REITs）为代表的防御型板块。

OANDA高级市场分析师王绥勤受访时分析说，海指星期五走势低迷，主要受到美国股市人工智能（AI）、科技及半导体板块遭遇抛售的拖累，并在属高贝塔（Beta）周期性海指成份股中引发负面连锁反应，例如新交所（跌1.65%）、扬子江船业（跌1.52%） 以及星展集团（跌0.91%） 等均告走低。

星期五（10月30日）亚太主要股市涨跌不一，科技板块承压拖累东北亚部分市场，其中日本与首尔股市分别下跌2.12%与3.48%；悉尼股市则微升0.14%。

上海与深圳股市则分别下跌1.44%与2.65%。但香港恒生指数在区域市场中展现韧性，收市上涨1.46%；

FSM Global研究及投资组合管理部高级研究分析员胡悠受访时指出，近期中美外交接触缓解了地缘政治忧虑，双方延长了贸易休战协议，并就双边贸易的对等关税减免展开讨论。然而，落实细节仍存不确定性，持久的市场信心将取决于在减少贸易和科技限制方面取得的实质性进展。

她表示，在新加坡市场，工业与基建类企业凭借稳健的订单收益以及人工智能相关投资的支撑，展现出相对抗跌的盈利势头。相比之下，房地产投资信托（REITs）板块表现参差，而银行业则因过度融资及财富管理收入的可持续性面临更多审视。

放眼整个亚细安区域，胡悠指出各市场走势更显不均。尽管净息差收窄，印尼银行仍交出不俗的盈利增长；菲律宾银行业在信贷扩张的支撑下维持稳健；而泰国的银行与消费板块则受到内需不振的较大拖累。

整体而言，胡悠建议投资者应密切关注企业的盈利指引、订单可见度及盈利率趋势，而非仅看表面上的营收增长。具备定价能力、持续收益且融资成本可控的企业，将能更从容地应对当前的市场环境。

胡悠进一步补充说：“在新加坡市场，永科控股（AEM Holdings）和UMS控股（UMS Integration）等半导体设备及精密工程企业，由于对全球半导体资本支出与贸易政策走向高度敏感，可能会出现最剧烈的估值重估。”

另一方面，新加坡股市星期五全场成交量10亿5000万股，总交易额为18亿7000万元。下跌股304只，上升股270只。

30只海指成份股中，17只上扬，9只下跌，4只持平。

海指成份股方面，丰树物流信托展现抗跌势头，闭市时上扬2.80%或0.03元，收报1.10元，领涨海指成份股。跌幅最大的丰益国际（Wilmar）走软，闭市时报3.01元，下挫3.22%。

与此同时，深受科技情绪拖累的半导体测试与精密设备股显现估值承压，永科控股与UMS控股分别大跌8.59%与7.80%，收报7.45元和2.01元。