房地产开发、投资及资产管理公司丰树产业（Mapletree Investments）据传会在明年初进行首次公开售股（IPO）。

面对《联合早报》询问时，丰树产业发言人回应：“根据公司的政策，我们不会对市场传闻置评。若有任何重大消息，将通过适当渠道对外公布。”

财经媒体The Edge Singapore在星期五（10月30日）报道，丰树产业上市一事“已不再是秘密”，房地产投资信托和分析师圈子都知悉，丰树产业的上市进程已经进入较后阶段。

上述报道也引述市场观察人士指出，一名知名分析师已加入丰树产业，在上市相关策略岗位任职。该人士也说，丰树产业可能会拆分成一家上市实体，以及一家资产公司。

上市实体将包括房地产信托投资、私人基金、合资企业、发展物业的收费业务；资产公司将持有房地产投资信托、私人基金、合资企业、发展房地产资产。上市实体将负责管理资产公司的资产。

其他市场观察人士认为，丰树产业的上市，是股市振兴策略的一部分。

总部位于新加坡的丰树产业，是一家综合型全球房地产投资与管理集团，资产组合横跨亚太区、欧洲、英国与美国。截至今年3月31日，丰树产业管理的资产总值达762亿元，涵盖物流、办公楼、数据中心等。