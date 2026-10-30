星展银行（DBS）首次获《环球金融》（Global Finance）评为“全球最佳数码银行”，成为这项评选举办27年来，首家获得这一最高奖项的亚洲总部银行。

星展星期五（10月30日）发文告宣布这一消息。银行也连续第三年获评“全球最佳企业／机构数码银行”，并在数码资产、数码支付、数码顾问服务及个人银行等领域获得多项全球奖项。

此外，星展连续第二年荣获“全球最佳金融人工智能（AI）应用银行——企业银行”奖，并获得“最佳AI欺诈侦测与防范——企业／机构AI银行”全球奖项。

《环球金融》创办人兼编辑总监贾拉普托（Joseph Giarraputo）说，将全球最佳数码银行奖项颁给星展，是对它全面推进数码转型、建设优质数码基础设施，以及将复杂数码生态系统转化为顺畅客户体验的能力给予认可。

他指出，星展在各项业务中融入企业级AI与预测分析，也体现了它在相关领域的领先地位。

星展集团总裁陈淑珊说：“在迈向成为一家由AI赋能、富有人情味的银行的过程中，我们将继续以明确的目标提升能力：为客户创造更优质、更值得信赖的体验。”

星展今年也在《欧洲货币》（Euromoney）私人银行奖中获得“全球最佳数码资产服务”奖，并成为《银行家》（The Banker）科技奖数码资产类别的全球得奖者。去年，星展获《环球金融》颁发首届“全球最佳AI银行”奖。