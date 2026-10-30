英国石油公司（BP Plc）表示，得益于炼油利润率的飙升，公司第三季净利大增并创下18年来的新高。正值英国石油首席执行官梅格·奥尼尔（Meg O’Neill）致力于扭转这家陷入困境的英国能源巨头局面之际，这提供了强有力的助力。

根据彭博社星期五（10月30日）报道，这家总部位于伦敦的能源巨头在星期五的一份声明中表示，公司第三季调整后净利为84亿6000万美元（约108亿新元），而去年同期为22亿1000万美元，同比暴增283％。超过一半的净利来自包含炼油和贸易业务。此外，公司的净债务也大幅减少。

这份财报反映了奥尼尔执掌公司以来的第二个完整季度表现，也让外界得以一窥她所高度重视的运营状况。作为英国石油首位“外来”首席执行官，奥尼尔目前正在削减成本、出售资产并偿还债务；同时，她也正着手制定公司长期的战略规划，预计将于12月对外公布。

当前，炼油业正迎来繁荣期，这使得欧洲各大石油巨头现金充裕。英国石油的竞争对手们纷纷宣布向投资者进行大规模派息或回购股票，而英国石油则选择暂不跟进，转而专注于改善资产负债表。受伊朗和俄罗斯相关冲突的影响，部分炼油厂被迫停产或运营受阻，贸易路线也受到干扰。这导致全球将原油转化为柴油、汽油和航空煤油的产能受到挤压，从而使那些仍在运营的炼油厂获得了超额利润。

奥尼尔在接受彭博电视（Bloomberg TV）采访时表示：“对于炼油业务而言，这确实是一个表现极其出色的季度。由英国石油运营的炼油厂利润率非常可观，整体运营表现也十分强劲。我们成功抓住了市场提供的机遇。”

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星期四（10月29日），竞争对手壳牌公司（Shell Plc）宣布，在炼油利润率飙升及盈利水平创下自俄罗斯全面入侵乌克兰以来的新高后，将季度股票回购规模从30亿美元提高至50亿美元。道达尔能源（TotalEnergies SE）承诺本季度股票回购金额最高可达25亿美元，西班牙雷普索尔公司（Repsol SA）和意大利埃尼集团（Eni SpA）也均增加了各自的股票回购规模。

相比之下，英国石油在今年早些时候暂停了股票回购，旨在优先偿还债务并改善资产负债表。英国石油此次并未发布任何关于股票回购的新计划。它的净债务从三个月前的223亿美元大幅降至138.7亿美元，提前一年实现了公司的目标。

英国石油第三季调整后的净利远超彭博社汇总分析师平均预期的73亿美元。英国石油表示，油气贸易业务表现均十分强劲。

英国石油正受益于与竞争对手所处的同样有利的市场环境。在第三季，它的炼油利润率指标从第二季的每桶29.60美元飙升至46.70美元。

它旗下涵盖石油贸易和炼油业务的“客户与产品”部门，在第三季实现48亿美元净利。作为对比，这个部门在2025年全年的净利为53亿美元。