种种挑战环伺之际，政府提供的支持虽无法消除企业面临的风险，但可以让企业家更有信心，以进行投资、推动创新和把握新机遇，让企业保持竞争力并持续成长。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生，星期五（10月30日）在由中小企业商会（ASME）、新加坡扶轮社联合举办的2026年年度企业家奖（The Entrepreneur of the Year Award）上致词时，发表上述谈话。

陈诗龙指出，当今世界充满不确定性，局势也比以往任何时候，都更加难以预测。“我们正面临全球供应链和能源市场受干扰、成本上涨、科技格局不断变化等因素，所带来的挑战。”

尽管如此，陈诗龙强调，政府致力于营造有利环境，让企业家能承担风险、把握新机遇并发展业务。“创业项目未能成功时，政府也协助他们重新站稳脚步，从中汲取经验、作出调整并再次出发。我们将继续在企业家和中小企业发展的不同阶段，提供支持。”

他举例，起新—先锋（Startup SG Founder）计划正为首次创业者，提供导师指导和创业资金，协助企业验证创新商业构想，并将其商业化。

“我们也透过起新—加速（Startup SG Accelerator）计划，为孵化器、加速器和创业建设机构提供支持，协助他们在市场准入、人才、融资及管理指导等方面，培育起步公司。我们鼓励企业家善用这些措施。”

同时，陈诗龙也说，我国虽没有天然资源，也没有庞大的国内市场，但我国始终秉持着积极进取的创业精神，不断寻找机遇。

“事实上，许多企业家在我国经济转型的过程中，发挥了重要角色，为国家的成长与发展作出贡献，共同成就了今天的新加坡。”

四名企业家获选整体优胜者

在本届年度企业家奖中，有四名企业家因在领导企业、推动业务规模扩大方面的成就，获选为整体优胜者（Overall Winner）。

他们分别为本地物流科技公司GO-GENIE联合创办人洪铭聪与林益充、食品供应商Ha Li Fa董事经理洪宝华、游泳教育服务提供商Happy Fish Swim School创办人兼首席执行官陈健勇。

陈诗龙指出，得奖的企业家展现了勇气、热忱、灵活应变能力与坚韧精神，而这些正是一路引领新加坡克服各种挑战、不断向前迈进的核心特质。

新加坡中小企业商会会长洪煜指出，商会将继续致力于协助企业家提升自身能力、应对挑战并推动业务增长。