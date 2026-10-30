证券业理事会（Securities Industry Council）已确认，谢美丽控股拟发行1亿股新股的认购交易，不会触发任何强制全面收购义务。

新加坡凯利板上市公司谢美丽控股（Mary Chia Holdings Limited）于星期五（10月30日）发布公告，披露拟议认购新普通股交易的最新监管进展。

该公告是对公司于2026年10月6日所发布公告的进一步更新。谢美丽控股此前宣布，拟配发及发行总计1亿股新普通股。

根据公告，证券业理事会已于星期四（29日）正式传达意见：基于此前披露的拟议认购条款，谢美丽（Mary Chia）作为拟议认购一部分所参与的股份认购，不会导致家族一致行动方（Family Concert Party Group）的任何成员或子集团根据《新加坡收购与合并守则》（Singapore Code on Take-overs and Mergers）第14.1条的规定履行强制全面收购要约的义务。

谢美丽控股董事会同时指出，尽管已获得证券业理事会的明确意见，本次拟议认购仍须满足或豁免各自认购协议下的先决条件。这包括但不限于，在即将召开的特别股东大会（EGM）上获得股东的正式批准，以及取得新加坡交易所证券交易有限公司（SGX-ST）发出的上市及挂牌确认函（LQN）。

公告指出，本次认购详细资料的股东通告以及特别股东大会通知将在适当时机分发给股东。若有任何重大进展，公司将依法作进一步公告披露。

谢美丽控股本月初宣布，将以每股1分的认购价，发售1亿股新股给四名投资者，以集资100万元加强公司财力和资本基础，新资金将充作营运资金和用于扩充业务。这当中包括了谢美丽控股的创始人谢美丽，她也是谢美丽集团主席兼总裁及掌控股东何雯莉的母亲，以及何雯莉的丈夫、集团掌控股东李文龙的岳母。