吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）上周的一项收购宣布遭遇市场负面反应，股价在宣布后一度下跌5.5%至0.780元，分析师的看法也不一致，网络财经媒体“The Edge Singapore”甚至刊登评论指这项收购不符合小股东的利益。

吉宝房地产信托管理公司总裁蔡显扬星期二（10月27日）致函The Edge Singapore回应批评，指出管理层相信这项收购符合所有股东的利益。公司不只着眼于所收购房地产的近期收入贡献，也放眼它在长期为股东创造价值的潜能。

信托管理公司是在10月19日盘前宣布这项受争议的收购交易。信托将以6亿1090万元价格，向赞助机构吉宝公司（Keppel）买下市区内甲级办公楼Keppel South Central的51%权益。

Keppel South Central是一栋33层楼的办公大厦，估值约6亿2620万元。根据当时的宣布，卖方（赞助机构）提供每月223万元的净房地产收入担保，为期五年，这使这个房地产的收益率达到4.3%。假设交易在2025年1月1日完成并经过调整，这宗交易将有助使信托的每单位派息增加2.01%。信托将动用内部资金（占收购价60%）、发售永久证券（25%）和配售新单位（15%）来完成收购，这将使信托的负债率下降至39.2%。这项交易需要获得信托的少数股东的支持，信托将在第四季召开特别股东大会寻求批准，预计2027年第二季完成收购交易。

The Edge Singapore的有关评论，是在上星期五（23日）刊登，当天吉宝房产信托已收复大部分跌幅。信托的股价在本周重新回跌，管理公司于星期二（27日）致函The Edge Singapore回应有关评论文章的批评。The Edge Singapore则在星期五刊登了他的来函。

根据早前媒体报道，批评者认为4.3%的收益率是基于赞助机构的收入支持，但其实这栋大厦的承诺租用率只有60%，是一个收入基础还未稳定的房地产，一旦五年期结束，没有了赞助机构的收入支持，信托的股东将面对收入下跌的风险。

分析师的看法各有不同，星展集团研究和华侨银行继续给予这只信托“买入”评级，看好信托资产组合中核心新加坡办公房地产占比的增加。批评者则质疑，这是否是赞助机构再一次把未稳定下来的房地产项目，提前转手给信托少数股东的又一例子。

对此，根据《联合早报》看到的信函，蔡显扬在回应信中指出，正如宣布收购时所说，Keppel South Central在10月中的承诺租用率估计增至60%，另外20%楼面的租用正在谈商，为租用率的持续增加提供了良好的能见度。而且新加坡的办公市场基本面良好，甲级中央商业区办公楼的空置率到2030年时预计将下降至3.8%，租金则将持续上升，因为新供应有限。

他指出，这项收购将使信托每单位派息增加2.01%，即便不进行调整，每单位派息也将增加1.81%。

他补充说，信托之前宣布脱售日本的 KR Ginza II和韩国的T Tower，如今在致力于优化资产组合以便长期上为股东改善每单位派息。宣布脱售T Tower时提到的信托单位回购计划，对于抵消脱售对每单位派息的影响，作用相当有限。因此，信托仔细考虑了收购Keppel South Central的机会，并意识到它仍处于稳定前阶段。

他说：“新加坡中央商业区的优质资产通常由业主长期持有，且交易时的资本化率（cap rate）往往较低。这次收购中，议定的房地产价值为6亿2620万元（约每平方英尺2350元），使吉宝房地产投资信托能够以4.3%的吸引人的初始房地产收益率完成收购。我们认为，针对Keppel South Central所达成的交易条款，包括长达五年的收入保障，对吉宝房地产投资信托而言颇具吸​​引力。”

吉宝房地产投资信托星期五股价上涨0.62%，闭市报0.815元。