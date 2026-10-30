联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）2027财年第一季整体投资组合的承诺出租率为94.4%，其中零售资产出租率为98.2%，零售租金调升10%。

信托管理公司星期五（10月30日）闭市后发布截至9月底的第一季业务报告。零售资产的承诺出租率较上一季的98.5%略有下降，主要因为巴耶利峇中心购物商场（PLQ Mall）进行空间调整工程，造成暂时空置。

按净可出租面积计算，信托投资组合的加权平均剩余租期为4.4年，按总租金收入计算则为3.4年。2027财年到期须续租的租约，占净可出租面积的4.8%，占总租金收入的7.7%。

信托第一季租户销售额同比增长45.5%，客流量增长27.4%，主要受巴耶利峇中心购物商场贡献整个季度业绩带动。信托是在2025年3月完成收购巴耶利峇中心购物商场剩余30%股权，实现全资持有。

若不包括巴耶利峇中心购物商场，信托第一季租户销售额和客流量分别同比增长8.1%和6.7%。

巴耶利峇中心购物商场涉及约1万6000平方英尺空间的调整工程，预计于今年底前完成。管理公司指出，新租户预计将强化商场定位，并支持收入增长。

资本管理方面，信托截至9月底的总借款为16亿7990万元，负债率从6月底的38.9%降至38.7%。加权平均年债务成本从2026财年的2.75%降至2.50%，主要因为巴耶利峇中心购物商场相关贷款以较低成本完成再融资。

信托管理公司考斯拉（Guy Cawthra）说，尽管全球不确定性持续，宏观经济也面临不利因素，但稳健的租赁表现和持续落实的资本管理举措，支撑了投资组合的韧性。

他指出，随着巴耶利峇中心购物商场贡献收入，以及过去一年的租金调升带来支持，信托希望在未来几个季度延续这一势头。

信托股价星期五闭市报0.545元，无起落。