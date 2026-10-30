大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）拟向保荐公司大和房屋工业出售DPL仙台港物流中心，并向第三方收购DPL广岛五日市港物流中心，推进战略性资产置换。

大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）管理人大和房屋资产管理（亚洲）有限公司星期五（10月30日）发出文告，宣布一项战略性资产置换计划，拟向信托保荐公司大和房屋工业株式会社出售位于日本的DPL仙台港物流中心（DPL Sendai Port），并同时向独立第三方收购DPL广岛五日市港物流中心（DPL Hiroshima Itsukaichi Port）。

在资产剥离方面，信托拟以135亿日元（约1亿1000万新元）出售DPL仙台港物业，相较于截至今年9月30日两家独立估值机构给出的131亿5000万日元平均估值溢价约2.7%。

这一决策主要源于该项目出租率从2024年底的100%大幅下滑至2026年9月底的31.9%，鉴于后续资产提升改造（AEI）成本高昂且耗时较长，且对外询盘未获其他实质性要约，信托最终决定向发起人溢价出售以回笼资金。

在资产收购方面，信托拟以82亿4450万日元购入DPL广岛五日市港物业，较99亿日元的独立估值大幅折让约16.7%。

该收购主要由剥离仙台物业的部分所得款项提供资金支持，剩余净收益将用于偿还现有借款及补充一般运营资金，从而进一步优化财务结构。

文告指出，本次战略重组将全方位增强信托的财务表现与资产组合实力。按备考基准测算，交易有望推动DHLT在2025财年与2026年上半年的每单位派息（DPU）分别提升5.5%与11.0%，净房地产收入（NPI）亦相应增长4.0%与7.9%。

拟购入的广岛项目不仅为配备直通二层车道及CASBEE三星绿色认证的现代化永久地契设施，且已获两家大型第三方物流企业满租，预计将助力DHLT整体出租率从88.5%提升至96.9%。

该资产坐落于自2023年第四季度以来空置率常年为零的稀缺市场，其5.7%的隐含净房地产收入收益率也显著高于信托在日同类资产均值。与此同时，交易还将推动信托备考资产负债率由40.1%降至38.3%，并释放约1亿9000万新元的债务空间，为未来的收购增长提供更充裕的财务灵活性。

本次资产出售构成新加坡交易所上市规则及房地产基金相关指引下的“关联方交易”（Interested Person/Party Transaction），须经信托单位持有人大会批准。DHLT将于近期向持有人发出通函并择期召开特别股东大会（EGM）。