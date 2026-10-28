被新加坡政府召见的七家本地挂牌公司全都发布回应和有关动向，其中两家公司确认将自愿并自费委任独立调查机构调查涉及烟霾事宜。

所有已回应的公司都表态支持并将配合调查，并指被国家环境局发出通知书的10家印度尼西亚公司都不是它们的子公司、联号或合资公司，也与它们没有运营、供应链和业务等关系。

政府在星期三（10月28日）就火灾与烟霾事宜召见10家本地注册公司的代表。据《联合早报》了解，新交所监管公司（SGX RegCo）早前也曾向在本地上市的七家企业发出追加问询，要求它们最迟在星期五（30日）答复，包括是否因最近的印尼火灾与烟霾事件而被国内外任何有关当局查询或调查，并交代是否与10家接获预防措施通知书的印尼公司存在关联。

丰益国际（Wilmar International）和益资源（First Resources）先后于星期四（29日）和星期五闭市后透露，确认将按照环境局的指示，自愿并自行承担费用，聘请政府评估专家组中的调查机构及律师事务所，调查集团是否参与或与导致跨境烟霾的印尼境内火灾事件有关联。

关于环境局于10月16日及10月19日向10家印尼公司发出的跨境烟霾污染预防措施通知书，丰益国际星期三答复新交所询问时，澄清集团与这10家公司均没有营运、供应链或业务关系。此外，集团向印尼警方报案关于西加里曼丹种植园地的火灾，印尼警方的初步调查还在进行中。集团内部调查并未发现任何证据，显示任何受灾区与集团的土地与种植和开发活动有关。

益资源星期五说，集团与点名的10家印尼公司并无任何运营、供应链或业务关系。此外，集团有三家在西加里曼丹运营的子公司，正在就森林与土地火灾事件，与印尼有关当局合作和沟通。它们目前并没因此面对制裁或罚款。

印多福收到环境局指令 愿配合专家团提交文件

印多福农业资源（Indofood Agri Resources）星期五深夜透露，公司准备自愿与评估专家组合作，按照环境局的指示，提供必要的信息方便他们的调查工作。10月23日，它收到环境局要求提供文件和资料，公司将遵循要求与环境局合作，目前还在收集文件和资料。

此外，它与10家印尼公司没有关联。它已按规定就种植园内外火灾向印尼当局报案，它的印尼挂牌子公司SIMP收到印尼交易所就火灾事件的询问，并已作出答复。

其他已回应的挂牌公司是金光农业资源（Golden Agri-Resources）、布米达马农业（Bumitama Agri）、肯卡纳农业（Kencana Agri），以及陈顺风资源（TSH Resources Berhad）代表它的两家子公司TSH Global Plantation和TSH Oversea。它们皆表明与10家印尼公司没有关联。

金光农业资源旗下公司金光农业国际（Golden Agri International）的代表被政府召见。它于星期四表示，认同新加坡政府对火灾及烟霾造成影响的关切，并乐见有机会与有关当局和独立评估专家进行建设性沟通。

此外，集团的印尼挂牌子公司SMART，也收到印尼交易所要求澄清关于火灾之事。

布米达马农业星期五透露，公司在10月24日收到环境局的通知书，目前正在梳理相关记录，并汇总所要求的文件及信息。此外，西加里曼丹省环境与林业局在9月底指示官员审查集团的一家子公司的灭火与预防措施，公司已给予全面配合并提供所要求的信息和支援。

陈顺风资源透露，它的两家新加坡子公司在10月23日收到环境局通知书，要求最迟在11月2日提供文件和资料。新交所的一些问题，涉及环境局通知书所涵盖事宜。

除了这些之外，它说，就近期及持续发生的火灾和跨境烟霾情况，集团未收到新加坡、印尼或其他任何地方的有关当局或机构的问询和调查。

肯卡纳农业（Kencana Agri）星期五透露，印尼警方已展开初步调查集团子公司在北加里曼丹的火灾事件。集团内部评估认为，这是附近土地火灾蔓延到它的地区。至于新加坡国家环境局要求提供文件和资料，集团正在准备回应环境局的通知，并将遵循法律全面配合环境局。

除了上述公司之外，政府召见的本地注册公司还包括亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper）、亚洲纸浆纸品公司（中国），它们不是新交所挂牌公司。