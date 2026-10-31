全球最大加密货币交易所币安（Binance）遭黑客攻击，约63亿美元（约80亿新元）的加密资产被盗，创下加密货币史上最大宗已知盗窃案。

虽然币安承诺以公司资金承担全部损失，并强调客户资金安全，但事件仍引发市场对加密货币交易所安全、客户资产保障，以及数码资产能否成为主流金融基础设施的质疑。

这次攻击究竟是怎么发生的？币安有能力承担损失吗？新加坡投资者是否受影响？投资者要采取什么防范措施？

1）发生了什么？为什么被盗金额如此庞大？

币安在10月29日遭遇网络攻击，黑客从交易所控制的钱包转走约63亿美元加密资产，包括比特币、以太币、与美元挂钩的USDT和USDC稳定币，以及其他较小型代币。

根据美国区块链分析公司TRM Labs和Chainalysis的分析，大部分资产是在约20分钟内被转走。两家公司指出，攻击手法与过去被归咎于朝鲜黑客的事件相似。

币安是全球交易量最大的加密货币交易所，拥有约3亿3500万注册用户。根据公司2025年年报，托管资产约为1628亿美元。

币安联合首席执行官邓伟政说，初步调查显示，攻击可能从一名软件工程师的笔记本电脑遭入侵开始，黑客之后进一步取得处理提款的系统权限。

币安联合首席执行官邓伟政曾任新加坡金管局和新加坡交易所高管。（档案照）

黑客操纵交易审批系统，绕过正常的审批程序，从币安控制的联网钱包转走资产。

这种联网钱包称为热钱包（hot wallet），与不连接互联网、主要用于长期储存资产的冷钱包（cold wallet）不同。

热钱包方便交易所快速处理客户存提款及交易，但由于连接互联网，也更容易成为黑客攻击目标。

币安说，事件涉及多个突破口，并发现恶意软件能够在攻击过程中删除相关痕迹，增加调查难度。公司目前没有发现客户钱包私钥遭泄露的证据。

区块链分析公司TRM Labs、Chainalysis和Elliptic均认为，朝鲜可能是幕后主使，攻击手法与过去被归咎于朝鲜黑客的事件相似。不过，调查仍在进行中，朝鲜也一直否认涉及加密货币盗窃。

2）币安是什么来历？

币安由赵长鹏（业界称CZ）和何一于2017年创立，同年7月正式推出交易平台。

2023年，美国司法部指币安违反反洗钱法规。赵长鹏承认违反美国《银行保密法》，辞去首席执行官职务，并于2024年服刑四个月。（路透社）

公司成立后迅速扩张，短短数年内成为全球交易量最大的加密货币交易所，在主要竞争对手FTX倒台后进一步巩固领先地位。

不过，币安的迅速扩张也伴随监管争议。

2023年，美国司法部指币安违反反洗钱法规。赵长鹏承认违反美国《银行保密法》，辞去首席执行官职务，并于2024年服刑四个月。美国总统特朗普于2025年赦免赵长鹏。币安也曾遭数个海外监管机构审查是否在防范洗钱和其他金融犯罪方面有疏漏。

尽管如此，币安仍是全球加密货币市场的重要参与者，拥有庞大的用户群和资产规模。

3）新加坡投资者受到什么影响？

《海峡时报》引述区块链调查公司TRM Labs全球政策主管雷德博德（Ari Redbord）指出，由于被盗资产来自集中管理的热钱包，区块链交易记录无法直接辨认这些资产属于哪些国家或个别客户。

客户资产可能集中存放在同一个钱包，因此不能单凭链上记录判断新加坡投资者是否蒙受损失。

币安曾通过新加坡分支机构Binance Asia Services专设的新加坡网站binance.sg，向金管局申请执照。根据付款服务法令下（Payment Services Act）的过渡性安排，Binance Asia Services当时获得当局豁免，在执照申请受理时，能继续营业及提供服务。

但金管局在2021年9月将Binance.com列入投资者警示名单，并要求平台停止向新加坡居民提供受付款服务法令监管的支付服务，并停止招揽新加坡客户。

Binance Asia Services之后撤回执照申请，Binance.sg也在2022年停运。不过这并无法阻止新加坡投资者使用Binance.com。

在新加坡持牌的数码支付代币服务商，须遵守客户资产保障、反洗钱及其他监管要求。新加坡相关法规要求持牌服务商将客户资产存入信托账户，与自身资产区分。

不过，持牌不代表没有网络攻击风险，数码支付代币也不属于新加坡存款保险计划的保障范围。

4）币安说客户资金安全 可信吗？

币安强调，客户资金安全，并承诺承担这次攻击造成的全部损失。但投资者仍须区分两个问题：公司有没有能力赔偿，以及客户能否在任何时候自由提取自己的资产。

从财务能力来看，币安的资产规模相当庞大。公司说，已预留约63亿4000万美元资金应对这次损失，其中约50亿美元已经持有受影响的相关加密货币，其余则正在市场上购入。

币安也设有名为用户安全资产基金的紧急储备基金，成立于2018年，主要在发生极端事故时保障用户资产。根据公司资料，基金目前价值约10亿美元，全部以比特币持有。

不过，彭博专栏作者洛朗（Lionel Laurent）指出，这笔约10亿美元的储备金，与约63亿美元的被盗金额相比，规模明显较小。由于基金以比特币持有，其美元价值也会随着比特币价格波动。

法兰克福金融管理学院学者乔治（Co-Pierre Georg）建议，币安可以考虑将上述基金改以美元持有，并存放在受监管的金融机构，提供更可靠的保障。

此外，币安即将公布的储备证明（Proof of Reserves）可以帮助投资者了解平台持有多少加密资产，但不能单凭这项数据证明公司所有负债、资产质量及内部风险管理情况。

5）投资者可以如何保护自己的加密资产？

这起事件提醒投资者，加密货币投资的风险不只是币价波动，也包括交易平台、钱包及网络安全风险。

随着人工智能工具被用于寻找网络安全漏洞和发动攻击，投资者应重新评估持有加密资产的风险，以及投资组合中应配置多少数码资产。

英国网络安全咨询与培训机构Cyber Management Alliance的文章指出，投资者可以从选择交易平台、加强账户安全，以及妥善保管私钥等方面，降低数码资产被盗的风险。

首先，投资者应了解交易平台的安全措施，包括平台是否把大部分客户资产存放在离线冷钱包，只把少部分资产留在联网热钱包处理日常交易，以及是否采用多重签名授权、提款地址白名单和大额转账人工审核等机制。

其次，为交易所账户和电子钱包设置不同且足够复杂的密码，避免在不同账户重复使用密码。投资者也应启用多重身份验证（MFA），尽量使用验证器应用程序或实体安全密钥，而不是单靠短信验证码，以降低账户遭盗用的风险。

网络钓鱼也是加密货币盗窃的常见手法。黑客可能通过假冒网站、电邮或钱包连接请求，诱骗用户交出账户资料、私钥或助记词。投资者应仔细核对网址，不随意点击陌生链接，也绝不能向他人透露私钥或助记词。

在资产保管方面，文章建议投资者不要把所有加密货币长期存放在交易所。日常交易所需的资金可以留在交易平台，其余资产则可考虑转入自行掌控的硬件冷钱包，减少交易所遭黑客攻击时可能面对的损失。

不过，冷钱包也不是绝对安全。投资者仍须妥善保管设备及恢复助记词，并定期更新钱包应用程序、电脑操作系统和设备软件，避免因软件漏洞或恶意程序而蒙受损失。

此外，投资者应定期检查账户及电邮活动，留意陌生设备登录、不明提款申请或账户设置变更，并启用平台提供的异常活动通知。

如果怀疑账户遭入侵，应立即联系交易平台，要求冻结或限制账户活动，同时更改密码、检查其他相关账户是否受到影响，并视损失情况向执法机构报案。

6）对行业有什么影响？

这起事件再次引发市场对加密货币能否成为主流金融基础设施的质疑。

首先，事件可能削弱投资者对中心化加密货币交易所的信心。HashKey Group高级研究员孙伟指出，这次安全事故可能进一步打击投资者的风险胃纳，并促使他们重新审视存放在中心化交易所的资产是否安全。

其次，这次事件暴露出加密货币去中心化理念与实际运作之间的矛盾。

虽然区块链交易记录公开透明，调查人员可以追踪被盗资金，但不代表资金能够轻易追回。比特币和以太币没有单一发行机构可以直接冻结资产，但Tether和Circle等稳定币发行商则有权冻结特定地址持有的代币。

数码资产回收公司Recoveris的创办人扎拉科夫斯基（Marcin Zarakowski）指出，Tether和Circle迅速冻结约30亿美元相关稳定币资产，速度前所未见，显示稳定币发行商拥有相当大的处置权。他认为，普通加密货币持有者无法期待获得同样的待遇。

这次事件也可能促使加密货币交易所加强行业合作。Coinbase说，已调整储存离线加密货币密钥的系统；Kraken则加强监测其他交易所发生的安全事故。

彭博专栏指出，如果加密货币行业希望获得更广泛的市场认可，就必须重新检视危机储备、资产托管及安全保障机制。伦敦大学学院（UCL）去年发表的一份研究也建议，加密货币交易所应预留更多储备，以应对类似危机，并建立更多值得信赖的保障机制。