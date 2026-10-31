大华银行（UOB）从11月1日起提高大华Stash储蓄户头利率，最高有效利率从1.50%提高至1.92%，可享有优惠利率的存款上限维持在10万元。

根据大华银行星期六（10月31日）发布的文告，调整后，户头首1万元存款的利率为0.05%；接下来的3万元为1.50%，再接下来的3万元为1.90%，最后3万元则为3%。超过10万元的部分，利率为0.05%。

Stash户头的优惠利率条件维持不变，客户只需维持或增加每月平均存款余额，即可赚取额外利息。

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰说，良好的储蓄习惯需要坚持，而简单的条件能让客户更容易坚持储蓄。银行希望通过提高Stash户头利率，同时维持简单的优惠条件，让客户的储蓄获得更高回报。

大华银行引述2026年亚细安消费者信心研究指出，四分之三的新加坡受访者每月储蓄超过收入的10%，36%的受访者重视数码财富管理工具的简单和易用性。

《联合早报》日前报道，本地定期存款利率调高，有些超过2%。

美国联邦储备局在刚过去的星期四（29日）保持利率不变，不过市场预计它今年12月和明年3月会加息。

瀚亚投资投资组合经理张玮珉预计，新元利率已经见底，接下来会更受全球利率影响。

新加坡金融管理局本月选择保持货币政策不变，出乎市场意料。本月来三个月新元隔夜利率（SORA）略微攀高四个基点至1.2748%。