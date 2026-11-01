在政策支持、结构性市场改革、银行业韧性、基础设施投资及增长机遇扩大的共同推动下，新加坡股市正迈入新一轮重估周期。

证券市场发展计划（EQDP）已推动成交活跃度、首次公开售股（IPO）项目储备及散户参与度。如今，稳健的银行业基本面与国家长期投资计划进一步支撑市场重估。尽管全球市场波动，新加坡仍受惠于横跨数十年的基建、填海、科技及资本市场改革。

我们认为，新加坡股票估值仍具吸引力，并兼具盈利可见度、股息收益及政策支持。

新加坡金融管理局将EQDP规模由50亿元提高至65亿元，以提升市场深度、流动性及投资者参与度。成交活动增加显示政策已初见成效，市场深化亦有助吸引机构资金、降低交易成本并提升上市公司能见度。

银行业基本面强劲 继续支撑本地股市

EQDP有望改善大型指数成分股以外的流动性，并推动基本面稳健的中小市值企业估值折价收窄，为市场带来更多选股机会。该计划料将成为未来数年新加坡股市的重要动力。

新加坡股市的投资逻辑仍与银行业紧密相连，银行股占新加坡股市市值及盈利的比重显著。值得鼓舞的是，银行业继续展现出强劲韧性。

受净利息收入及财富管理业务支持，银行今年第二季业绩稳健。区域财富增长正巩固新加坡的财富管理中心地位，推动手续费收入并降低银行盈利对利率的依赖。凭借稳健盈利、资本实力及股息收益，银行股料继续成为市场支柱。

国家发展长期基建项目 带动更多行业投资机遇

2026年国庆群众大会公布的长期发展蓝图，有望在未来数十年为多个行业创造投资机会。重点项目包括西部岛屿发展、圣淘沙与布拉尼岛连接、长岛、德光岛扩建，以及相关交通和城市基础设施。这些计划将显著增加工程、建筑、公用事业、物流及金融服务需求。同时，圣淘沙与布拉尼岛的整合，也可带动航空公司、机场服务商、酒店及酒店类房地产投资信托。

科技正成为日益重要的投资主题，AI、数码化及自动驾驶的加速应用，将为科技与交通企业开辟新的增长空间。能源、旅游、科技、交通及基建等多元结构性主题并存，有助提升新加坡对本地及海外资金的吸引力，降低市场集中风险，并拓展选股机会。

股市能否持续上行，最终仍取决于盈利增长，而当前趋势保持正面。全球企业盈利持续优于预期，AI带动的增长抵消部分地缘政治忧虑，市场盈利预测继续上调。投资情绪改善、波动率回归正常，资产配置也显示投资者降低现金、增加股票敞口。新加坡既受益于这些全球趋势，也拥有本地盈利催化剂：银行基本面稳健、基建投资增加、国内经济活动健康，IPO储备亦较充足。

从估值看，尽管盈利及股息特征良好，新加坡股票相对许多全球市场仍有折价。随着流动性改善、资本市场活动增加及国内增长机会扩展，估值倍数具备逐步上调空间。若政策落实和盈利兑现相互配合，市场重估将不再局限于少数大型指数成分股，而可能扩散至优质中小市值企业。

我们对新加坡股市前景保持正面。不同于过去较依赖外部因素的周期，当前投资逻辑建立在政策支持、结构性市场改革、银行业实力、基础设施投资及持续扩大的增长机遇之上。

尽管地缘政治紧张局势及全球增长不确定性等外部风险依然存在，新加坡稳健的政策框架、雄厚的财政实力及企业韧性，仍为股市中长期持续向好奠定了坚实基础。

（作者是华侨银行股票研究部主管李彩莲）