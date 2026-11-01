在泰国，几乎没有人的生活能完全绕开正大集团（Charoen Pokphand Group，简称CP Group）。这个由华商谢易初于1921年创办的企业，如今是东南亚最大的企业之一，去年全球销售收入总计达1114亿美元（1424亿新元）。

在这个庞大商业帝国背后，家族权力交接与基业长青，一直是外界关注的焦点。如今，谢氏家族传承已悄然步入第四代，谢宇宸（Tanit Chearavanont，37岁）作为正大集团现任董事长谢吉人（Soopakij Chearavanont）的长子、CP Axtra首席商业官兼批发业务首席执行官 ，正带领着正大零售批发业务华丽转身，转型为东南亚领先零售科技平台。

谢宇宸在福布斯全球总裁大会场边接受《联合早报》专访时，反复提到的不是继承，而是转型；不是财富，而是压力；不是家族光环，而是“必须证明自己”。