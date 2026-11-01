早人物：泰国正大集团第四代谢宇宸——让超市兼容电商 让巨象变身快鱼
泰国正大集团（CP Group）是东南亚最大的企业集团之一，去年全球销售额总计达1114亿美元（约1424亿新元）。经四代人努力，它已是泰国显赫的商业家族。如今，谢宇宸作为家族第四代年轻成员，逐渐走向舞台中央。接受《联合早报》专访时，谢宇宸反复提到的不是继承，而是转型；不是财富，而是压力；不是家族光环，而是“必须证明自己”。
谢宇宸是泰国正大集团旗下CP Axtra首席商业官兼批发业务首席执行官 ，正带领着正大的零售批发业务华丽转身。他说，传统零售时代或许是“大鱼吃小鱼”，但在互联网时代，不管是大鱼还是小鱼，快鱼吃一切。 （李冠卫摄）
在泰国，几乎没有人的生活能完全绕开正大集团（Charoen Pokphand Group，简称CP Group）。这个由华商谢易初于1921年创办的企业，如今是东南亚最大的企业之一，去年全球销售收入总计达1114亿美元（1424亿新元）。
在这个庞大商业帝国背后，家族权力交接与基业长青，一直是外界关注的焦点。如今，谢氏家族传承已悄然步入第四代，谢宇宸（Tanit Chearavanont，37岁）作为正大集团现任董事长谢吉人（Soopakij Chearavanont）的长子、CP Axtra首席商业官兼批发业务首席执行官 ，正带领着正大零售批发业务华丽转身，转型为东南亚领先零售科技平台。
谢宇宸在福布斯全球总裁大会场边接受《联合早报》专访时，反复提到的不是继承，而是转型；不是财富，而是压力；不是家族光环，而是“必须证明自己”。