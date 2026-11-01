全球航运和物流网络受阻、油价居高不下，让通货膨胀问题一次次被搬上台面。

地缘政治紧张局势挥之不去之际，油价应声节节攀高。截至星期五（10月30日），布伦特原油价格位于每桶117.70美元（约150.51新元），上涨2.45%；但时间拉长至一个月，油价则已大涨超15%。

其实，油价并非近期才攀涨。今年2月起，美国和以色列联手向伊朗发动袭击，进而导致全球石油重要运输通道霍尔木兹海峡通行受限后，油价就开始上涨，布伦特原油价格一度在4月逼近每桶120美元。

5月至9月期间，原油价格长时间维持在每桶80美元至90美元，但到了10月，油价又突破100美元。中东冲突也迫使部分货船绕开敏感航线，转向相对安全，但却更遥远的航线，也进一步推高了通胀问题。

究竟新加坡普通消费者，遭受什么程度的冲击？同时，哪些经济领域正成为受害者？本文根据统计局星期三（28日）发布的报告，为您一一梳理。

1）外部环境的挑战，如何一层一层传导到普通消费者？

中东冲突看似远在天边，但会为新加坡消费者带来“切肤之痛”。

新加坡是天然资源匮乏、高度依赖能源进口和贸易往来的小型开放经济体。正因如此，全球燃料价格走高、运输航线受阻不可避免地会推高国内通胀，让普通消费者感觉物品变贵了。

以下将以塑料瓶装饮料为例，阐述外部环境的变化如何推高商品价格。

塑料瓶装饮料的生产流程，始于原油。原油经提炼后，制成石脑油（Naphtha）等石油产品，再进一步加工成石化产品，如塑料树脂（Plastic Resin）等。

接着，塑料制造商将塑料树脂加工成塑料瓶，并将瓶子交由包装企业。后者将饮料倒入瓶子，再进行包装以供销售。随后，包装好的汽水送往零售商，最后出售给消费者。

整个供应链，环环相扣。若石油价格上涨或供应受阻，成本压力可能从上游的原油提炼及石化生产环节，逐步传导至中下游的塑料瓶制造、饮料包装和运输环节，最终推高瓶装汽水的售价。

今年3月，新加坡整体通胀率从前一个月的1.2%，走高至1.8%；到了7月，进一步上升至2.2%，8月和9月也持续站在2%以上。

据新加坡金融管理局和能源贸工部10月发布的文告，由于能源成本居于高位，短期内新加坡仍面临一定程度的成本压力。此外，投入成本增加和恶劣天气影响产量，也会让全球食品价格面临上升压力。

2）进口油价每涨10% 我国油价将应声涨逾6%

据新加坡统计局资料，由于进口石油产品占国内相关领域投入总额的67.9%，因此进口成本上涨10%，本地油价会随之增加6.8%。

事实上，在2023年1月至10月期间，布伦特原油价格上涨约10%之际，新加坡95辛烷值（95-octane）汽油的平均零售价格，也在同期走高6.6%。

3）运输与仓储领域首当其冲

航线受阻和油价攀高之际，作为供应链、物流活动中流砥柱的运输与仓储领域，是第一批主要受害企业。

纵观领域内的各大细分行业，海运遭受冲击最显著。据新加坡统计局资料，在今年次季，海运价格指数环比飙涨25.4%。

当中散装液体与气体运输、干散货运输、集装箱货运的价格指数，均环比大涨超过20%。

其次是货运代理，其价格指数在次季环比上涨10.2%。

货运代理是托运者与承运者之间的中介，负责协调货物在空中、海上、陆地的运输，并根据航线情况、燃油成本等调整收费。

中东冲突爆发后，空运和海运货运代理，双双面临燃油成本上升、航线受阻的夹击，因而上调服务费用。

接着是邮政与快递，价格指数在次季环比走高7.1%。

邮政与快递服务是物流活动的最后一环，负责将包裹或文件，送到消费者或企业手中。当中，国际邮政与快递服务，更易受航班路线受阻、燃油价格走高的影响，次季价格指数增加8.4%。

相比之下，国内邮政与快递服务价格指数，不涨反降0.6%。

4）其他行业同样无法幸免

部分行业虽不会直接购买石油，但也无法在油价大涨的环境下幸免。

例如，建筑业、食品零售商，可能会受运输成本走高的冲击；耗电量巨大的数据中心、晶片生产领域，也可能因能源成本上升，盈利率受侵蚀。

新加坡全国雇主联合会（SNEF）在4月发布的调查报告显示，在能源价格上升的背景下，有96%的受访雇主透露，正面对运营成本上升的压力。