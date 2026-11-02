在香港交易所创业板（Growth Enterprise Market，简称GEM）上市的新加坡精密工程公司元续科技（Metasurface Technologies）星期三（11月4日）在凯利板第二上市，以扩大股东基础和提升公司知名度。

公司创办人、执行董事兼总裁蔡水理接受《联合早报》采访时指出，半导体业近年的快速扩张带动公司业务增长，预计很快申请转往主板上市。

根据元续科技文告，它计划以每股0.54元的价格配售1800万股新股，筹集总计972万元。配售新股过后，它的市值将达约9000万元。大华继显（UOB Kay Hian）担任保荐机构、发行经理兼配售代理。

元续科技的业务成立于2000年，是一家精密工程公司，总部设在新加坡。

蔡水理近期在位于大士景环（Tuas View Circuit）的厂房接受《联合早报》访问时介绍，集团主要提供精密加工（precision machining）和精密焊接（precision welding）服务，采取客制化（build-to-print）的模式，根据客户提供的设计和技术规格生产零部件。

据介绍，公司的客户主要来自半导体业，也包括航空、数据存储，以及石油与天然气领域。蔡水理受访时指出，尽管半导体业务近年来发展迅速，但公司仍确保将业务需求多元化。

公司创办人、执行董事兼总裁蔡水理说：“我不想把鸡蛋放在一个篮子里。除了半导体，我也发展航空、数据存储，以及石油与天然气领域的需求。油气行业的需求预料会复苏。”（周国威摄）

他认为，航空航天将是下一个发展趋势。此外，油气行业的需求也预料会复苏。“因为经历了近期地缘政治引发的各种战火和轰炸，全球各地的设备许多都有待维修。”

截至今年6月底，集团共有183名员工，其中149人在新加坡、34人在马来西亚。蔡水理指出，马来西亚的工厂主要以初级工作为主，比如抛光、重型金属加工等，而新加坡则专注于高科技业务。

这包括承接所有精密焊接工序，工厂也设有电脑数控（Computer Numerical Control，简称CNC）机器等设备。这种工具能够根据电脑预先设定的指令，自动对金属和塑料等材料进行切割、成型和雕刻。

图为工厂内的三坐标测量机（coordinate-measuring machine，简称CMM）正对一件产品进行精密测量。（周国威摄）

财务表现方面，公司2025财年营收同比增长26.3%至4759万8000元，主要因为半导体供应链对精密加工和焊接服务的需求增加；全年净利为1010万3000元，高于2024财年的319万3000元。2024财年的盈利受到260万元在香港的一次过挂牌开支影响。

今年上半年，集团营收进一步增长8.9%，从去年同期2476万6000元增至2697万8000元。不过，归属股东净利从去年同期875万6000元降至370万5000元。去年同期盈利包括因失去对联营公司的重大影响力，并重新分类投资而产生的约640万元一次过收益。

公司将在挂牌后提出申请 以转往主板上市

蔡水理指出，新加坡股市近年来的表现，尤其是政府一系列改善流动性的政策举措及半导体股的表现，令他对市场更有信心。他也透露，公司在凯利板挂牌后，很快会向新交所申请豁免，以转为在主板上市。

客户集中度方面，今年上半年集团最大两个客户分别贡献27.2%和25.7%的营收，第三大客户贡献13.7%，意味着前三大客户合共占集团同期营收约三分之二。

精密工程是指利用高精度机器和专业技术，按照严格规格加工和制造零部件。新交所已上市的精密工程公司主要为UMS控股（UMS Integration），它的主要客户为美国半导体公司应用材料（Applied Materials）。UMS控股的股价今年迄今起了超过150%。