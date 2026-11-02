英利英国房地产信托（Elite UK REIT）今年首九个月的可派发收入同比增长4.8%，达1556万英镑（约2663万新元）。

信托星期一（11月2日）开市前，公布截至9月底的2026财年第三季业务表现。信托的营收同比增长0.7%，达2854万英镑；核心净房地产收入则增长5.2%，至2726万英镑。

管理层说，收购项目带来的贡献、融资成本节省及空置成本下降，支持可派发收入增长。

截至9月底，信托投资组合估值年初至今上升15%，达4亿8880万英镑；运营资产出租率为99.9%。加上租约重整及资产组合调整，信托加权平均租约到期年限从去年底的2.4年延长至6.8年，约67%的租约将于2030年或以后到期。

净杠杆率年初至今下降2.7个百分点，至38%；每单位净资产值则增长10%，至44便士。管理层预计，在近期收购和资产改造项目逐步推进的支持下，2026财年每单位派息将稳步增加，但仍视市场情况而定。

信托目前持有148项英国资产。8月，信托以3190万英镑收购五项由英国政府承租的房地产；另计划将苏格兰邓迪（Dundee）的林赛大厦（Lindsay House）改建为拥有170个床位的学生公寓，工程预计于2027年6月竣工。