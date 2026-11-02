全球地缘政治风险升温，传统避险资产不那么“避险”，全球资金寻找“避风港”的概念正从传统资产，转向能够在政治周期、经济危机和世代财富传承中提供避风港地位提升。新加坡和香港有望成为亚洲主要受益者。

瑞士私人银行瑞士宝盛（Julius Baer）最新研究报告指出，亚洲发达经济体拥有稳健的治理制度，而亚洲作为全球经济增长的重要引擎，也拥有日益庞大的财富和高净值人士群体。这些因素正推动安全港司法管辖区的重心东移，并提高新加坡和香港作为财富避风港的吸引力。

撰写报告的瑞士宝盛亚洲股票分析师蔡仁爱认为，新加坡和香港是亚洲首要的避风港，两地都拥有密集的金融及法律服务生态，以及稳定的货币基础。不过，两地在定位上有所不同：新加坡以中立立场见长，可作为连接中国大陆、亚细安、印度及其他地区财富的枢纽；香港则主要扮演中国大陆财富进入国际市场的门户。

从跨境财富来看，波士顿咨询集团（BCG）的数据显示，香港和新加坡在2025年全球跨境财富中心（booking centre）排名第一和第三。香港跨境财富规模约为2.9万亿美元，新加坡2.1万亿美元；到2030年，预计两地规模将分别增至4.6万亿美元和3.3万亿美元，年复合增长率均为9%。

报告指出，亚洲在全球资本市场中的份额仍低于经济规模，但发达亚洲经济体在治理方面具有明显优势。

根据世界银行2025年全球治理指标，新加坡在“政府效能”和“监管质量”两个指标均排名全球第一；在“法治”和“控制贪腐”等指标上也跻身全球前列。

此外，发达亚洲整体采取较为审慎的财政政策。市场预计，新加坡和香港2026年将取得财政盈余，日本则预计出现相当于国内生产总值（GDP）2.2%的财政赤字。

蔡仁爱认为，制度稳定、审慎的财政政策以及健全的金融和法律体系，使发达亚洲具备成为长期财富储存地的重要条件。

报告指出，亚洲过去20年在全球经济中的比重明显提高。亚洲占全球名义GDP的比重从2006年的26%，增至2025年底的36%。

同时，亚洲高净值人士的财富和人数也快速增加。根据顾问公司凯捷（Capgemini）的数据，2025年亚太区高净值人士财富增长10.5%，人数增长9.4%，均高于其他地区。

蔡仁爱指出，亚洲财富增长及科技产业的发展，将进一步增加对稳定财富储存、资本投资，以及跨境资产管理地点的需求。由于亚洲投资者更倾向于在本土时区和地理位置附近管理资产，新加坡和香港等亚洲财富中心也因此具备“本土市场偏好”的优势。

尽管如此，她认为，亚洲财富中心短期内仍无法取代瑞士作为全球最主要的财富避风港。瑞士拥有数百年的中立传统、私人银行及财富规划经验，以及经过危机考验的法律和金融体系。

但随着全球跨境财富快速增长，蔡仁爱认为，未来可能形成两个平行的财富网络：以瑞士、美国和英国为核心的西方轴心，以及以香港和新加坡为核心的亚洲轴心。

瑞士宝盛在投资策略方面，对日本、中国和新加坡股市给予“增持”评级，预期这些市场未来9个月至12个月的表现将优于区域或全球基准指数。