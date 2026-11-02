私召车与送餐平台Grab控股（Grab Holdings）独立董事罗杰斯（John Rogers）在任职五年后卸任。美国高尔夫球用品公司Acushnet Holdings首席财务官沙利文（Sean Sullivan）将于12月1日加入董事会。

Grab上星期五（10月30日）发布公告说，罗杰斯10月31日卸任董事及审计委员会职务，并转任公司顾问协助交接。沙利文则将于12月1日加入董事会及审计委员会。

此外，罗杰斯还有另一项人事变动。他8月通过领英（LinkedIn）宣布，将结束在英国医疗科技公司施乐辉（Smith+Nephew）近三年的任职，转到美国医疗科技公司百特（Baxter International）担任首席财务官。

两家公司公告显示，他于9月30日离开施乐辉，10月1日起担任百特执行副总裁兼首席财务官。

新董事曾任多家媒体公司首席财务官

沙利文自2023年6月起担任Acushnet Holdings执行副总裁兼首席财务官。

Acushnet旗下品牌包括高尔夫球用品品牌Titleist和FootJoy。

加入Acushnet之前，沙利文曾在2020年至2023年担任美国卫星广播公司SiriusXM Holdings执行副总裁兼首席财务官，2011年至2020年则在美国媒体公司AMC Networks担任相同职务。

Grab说，沙利文有上市公司董事会经验。他在2016年10月至2023年6月担任Acushnet董事，并兼任审计委员会主席。

股价方面，Grab10月30日在美市闭市跌1.81%，报2.71美元（约3.46新元）。