多家在新加坡挂牌上市的农业和种植企业宣布，它们将遵从政府要求，自费聘请专家小组，以对公司经营是否涉及跨境烟霾事件展开调查。

布米达马农业（Bumitama Agri）、肯卡纳农业（Kencana Agri）和陈顺风资源（TSH Resources）已经在星期一（11月2日）开市前和过去的周末宣布，自愿并自费聘请新加坡政府指定的专家小组成员，并按照国家环境局指示，评估集团是否与印尼林火有关，以及这些火患是否可能加剧跨境烟霾。

早前，丰益国际（Wilmar International）也透露，已聘请专家小组进行审查。公司也在上星期六（10月31日）深夜披露，与六家因跨境烟霾问题被国家环境局点名的印尼公司存在业务往来。

政府早前公布跨境烟霾调查专家团成员名单。专家团将由三家调查公司、三家律师事务所及一名法律顾问组成，协助当局厘清10家被点名的本地注册企业是否须为烟霾污染承担责任。

环境局将从专家团中，为每家被点名企业选定一家调查公司，以及一家律师事务所或法律顾问，组成审查团队。团队将评估企业的运营、企业之间的关联及供应链。相关企业须自行承担审查费用，并充分配合调查。

审查团队完成工作后，将向环境局提交评估报告。当局会参考报告结果，决定是否须采取进一步行动。