新加坡金融管理局将推出一系列举措，包括设立3000万元的津贴计划，并就优化保险资本框架展开公众咨询，以支持保险公司调动长期资本投资基础设施与资产证券化领域。

国家发展部长兼新加坡金融管理局副主席徐芳达星期一（11月2日）在第22届新加坡国际再保险大会（SIRC）上发表演讲时，宣布以上消息。

徐芳达指出，随着亚洲在能源网络、海底电缆及数据中心等领域的大规模投资持续增长，保险机构不仅扮演着分担风险的传统角色，更能作为长期机构投资者，调动“耐心资本”支持区域发展与融资需求。

亚太地区保险业目前管理超过10万亿美元（约13万亿新元）的可投资资产，但基础设施投资占比仅为1%至2%左右，具有巨大增长空间。

为协助保险业建立投资能力，金管局即日起在金融业发展基金（FSDF）下拨款3000万元设立“保险机构基础设施能力发展津贴”。

该津贴将用于资助保险公司在本地组建专业投资团队、提升现有员工技能，以及聘请专业顾问服务以拓展基建投资业务，从而将关键投资决策与管理专业知识扎根新加坡。

针对区域日益复杂的数码基础设施风险，徐芳达也透露，包括MSIG、Gallagher Re、SCOR、Samsung Re和新加坡网络安全协会在内的业界代表正携手在新加坡设立专属的数据中心保险承保平台。

该平台初始承保能力为2亿美元，涵盖建设、运营、供应链及网络风险，相关合作备忘录将于本周内签署。

徐芳达说：“我们的指导原则是，监管资本要求应反映底层风险。在基础设施及其他长期资产展现出不同的风险特征时，我们的保险资本框架应予以认可，同时保持健全的审慎标准并保护保单持有人。”

在监管方面，金管局于同日就优化“第二代风险资本架构”（Risk-based Capital Framework，RBC2）展开公众咨询，核心是确保监管资本要求精准反映底层资产风险。

与此同时，金管局正携手业界降低投资评估中的信息摩擦。当局目前正推进制定标准化披露模板、更明确的评估指引及基金经理声明，以协助保险机构在坚持应有尽职调查的前提下，更高效、一致地评估基建项目是否符合资本优惠资格，从而加快长期资本的配置效率。

在第22届新加坡国际再保险大会上，新加坡再保险业协会（SRA）正式发布了《再保险从业者人工智能手册》（Reinsurers’ Artificial Intelligence Handbook）。该线上手册旨在为核保、理赔及风险管理从业人员提供实用参考，协助业内有效评估人工智能相关风险并为再保险决策提供依据。

该手册由再保险业协会的技术与法律合规小组委员会成员组成的专门工作组编写。

手册构建了一个包含五个阶段的评估周期，重点覆盖五大核心领域：数据、模型与决策的可靠性，第三方依赖风险，核保流程，理赔管理，以及投资组合集中度风险。