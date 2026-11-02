汇丰计划于2027年首季在香港成立人工智能（AI）及新兴科技研究院，与香港科技大学等学术及科技伙伴合作。这家银行集团早前因为选择在新加坡设立AI卓越中心（Global AI Centre of Excellence），而据传因在新港两地间厚此薄彼被香港金管局质询。

汇丰集团总裁艾桥智（Georges Elhedery）星期一（11月2日）在香港金融科技周上宣布这项计划。他说，香港科大将担任研究院的主要学术伙伴，未来也可能有其他科技伙伴加入。他没有透露研究院的员工人数。

这个研究院初期将聚焦人才技能提升、AI安全与诈骗侦测、后量子密码学（Post-quantum cryptography，简称PQC）及区块链等领域。

汇丰说，研究院将结合研究能力与技术应用团队，推动具潜力的创新方案从研发走向实际应用，并推广至集团各项业务。近期研发重点之一，是探讨如何在代理式人工智能时代防范和应对新型诈骗。

卖保险业务后设AI中心 据传是为向我国政府证明发展意愿

这家大型银行集团，近期因在新港两地政府间周旋而受到市场关注。汇丰于今年7月宣布，将新加坡的人寿保险业务以27亿元的价格出售给安联集团（Allianz）。

随后，银行决定在新加坡设立AI卓越中心，而市场消息指其中的部分原因是通过这举动向我国政府表明，它在出售当地保险业务后仍致力于在新加坡发展。

不过这个举动很快引来香港当局的注意。香港金管局据报在10月对汇丰设立新加坡卓越中心一事提出质疑，因为香港当局希望巩固当地作为国际金融中心的地位。

截至星期一午休时间，汇丰报132.80港元，跌幅2.14%。