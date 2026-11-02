地缘政治发展令全球经济笼罩于不确定下，但由于全球人工智能（AI）相关需求仍保持强劲，新加坡制造业者对近半年商业前景更感乐观。

根据新加坡经济发展局（EDB）星期一（11月2日）发布的第四季度制造业商业展望报告，29%（加权比率，下同）的制造业者预期今年10月至2027年3月的营商状况将提升，认为前景将走弱的制造业者有5%。

因此，乐观企业比悲观企业多出24个百分点，相比第三季发布调查的12个百分点显著提高。

从行业来看，得益于半导体与AI领域投资持续增长，精密工程集群仍然是对未来六个月感到最为乐观的行业，感到积极的企业比感到消极的企业高出48个百分点；电子行业前景也因AI应用发展和半导体订单需求强劲而十分乐观。

然而，化工行业依然相对悲观，对前景不看好的企业比感到乐观的企业多出13个百分点。这主要是因为石油相关领域企业，对原油及原材料供应的持续不确定性感到担忧。

另外，生物医学制造业、一般制造业和交通制造业等领域，都对未来六个月的商业前景整体感到乐观，但交通制造业的乐观情绪相对较弱。

展望今年第四季，有34%的新加坡制造业企业认为产量将环比提升。

其中，由于AI数据中心的旺盛需求、半导体相关设备、数据存储领域及精密零部件需求强劲，电子制造商与精密工程制造商都预期产量提升。

生物医药制造集群中的制造商预计，活性药物成分（API）和生命科学仪器的产量将有所增长。

一般制造业集群中，除了印刷行业外，其他各细分行业均预期产量将提升，其中预计乳制品和饮料产品的出口需求将增加。

在交通工程集群中，海事与海洋工程领域因面临订单不确定性，预计油气田设备产量将下降。

就业方面，72%的制造商预计今年第四季的员工人数将与第三季基本持平。除了生物医药制造业和交通工程领域，所有细分行业都预期就业人数增加。

另外，23%的企业预期第四季在获取出口订单方面将面临挑战，这主要因为海外竞争对手的价格竞争、国外的政治与经济状况等因素的影响。